''Ho cercato di sputarlo, ma è entrato in circolo, sono svenuta'': Francesca De André ripercorre gli attimi in cui si è avvelenata

Ritorna anche sulla condanna dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini di cui è stata vittima

Francesca De André arriva in tv, a Verissimo, con accanto il fratello gemello Filippo, a cui è legatissima: i due sono nati nel 1990 dalla relazione di Cristiano De André con Carmen De Cespedes, già genitori dal 1986 di Fabrizia. Davanti alle telecamere la 34enne ripercorre gli attimi in cui si è avvelenata bevendo per errore del detersivo lasciato in un bicchiere: credeva fosse yogurt. “Ho cercato di sputarlo, ma è entrato in circolo, sono svenuta”, racconta.

Tutto è accaduto a inizio novembre: Francesca ha rischiato la vita. “Ho avuto una disavventura. Mi è capitata ma grazie a Dio sto bene - spiega - Ho ingerito per sbaglio il detersivo, sembra assurda la dinamica, ma è stato così. Ne avevo bevuto pochissimo. Immediatamente dopo ho cercato di sputarlo, ma mi è entrato immediatamente in circolo e sono svenuta. Mi sono svegliata che sudavo freddo e sentivo un dolore lancinante. Sono finita immediatamente in ospedale, sono riuscita a chiamare l’ambulanza. Ho fatto tac, lavaggio del sangue, lavanda gastrica. Era passato in tutti gli organi”.

La De Andrè in questi attimi ha anche parlato col fratello al telefono, minimizzando, nonostante non stesse affatto bene. Filippo, però, si è immediatamente preoccupato, correndo da lei. “A parte il dolore… tutto è bene quel che finisce bene. Ho avuto la rimozione delle tube, non amo gli ospedali”, dice, facendo riferimento all’operazione subita a settembre 2023 in cui, a causa di masse tumorali, ha dovuto farsi asportare le tube di Falloppio e le ovaie.

“In questo caso sono stata disattenta io. Nonostante non sia una persona stupida, mi è successo. Mi sono accorta che sembra una banalità, però in realtà bisogna stare molto attenti a lasciare prodotti di questo tipo a portata di mano - sottolinea ancora Francesca - Non ho chiamato subito i soccorsi perché ne avevo ingerita pochissimo. Non bisogna pensare di sputare ed è tutto a posto”.

L’ex gieffina torna anche sulla condanna dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini dopo il processo per violenza domestica nei suoi confronti. “Ho avuto un lungo periodo di depressione. Mi sono domandata perché mi sono ritrovata in questo problema. In questo caso, con Giorgio, mi è successo di ricercare a livello di inconscio a tornare a ciò a cui mi aveva abituato mio padre nell’amore e cioè la violenza. Mio padre mi aveva insegnato questo. Anche se lotti contro queste cose perché sai che sono sbagliate, poi ti ci ritrovi. Purtroppo l’abitudine si è ripresentata. La depressione? Io continuo a lottare, però già essere consapevole… Sicuramente quando mi sveglio la mattina posso guardarmi allo specchio ed essere fiera di ciò che sono. Sono piena di passione e interessi. Lui è stato condannato, ma non ho ricevuto il risarcimento. Tra l’altro non c’è stata una presa di coscienza”, rivela.

Francesca aggiunge: "La famiglia gli ha pure pagato gli avvocati. Lui se ne va in giro tranquillo. Io capisco perché le persone hanno paura di denunciare, purtroppo lo capisco bene. Io mando il messaggio di farlo perché solo così esci dall’inferno, però mi rendo conto che sono battaglie che danno poca soddisfazione. Queste persone si comportano come vogliono. Io però non smetto di credere nell’amore, sono libera e sognatrice”.

La sua famiglia è Filippo. Con la mamma ha un rapporto conflittuale da sempre. Il padre la De André lo ha ‘rimosso’: “Ho deciso di rimuoverlo dalla mia vita, perché è una persona deleteria, mi ha fatto solo male. Non ha mai dimostrato alcuna cura o premura nei miei confronti. A volte mi chiedo come possa io essere sua figlia, perché, umanamente parlando, mi fa rabbrividire. Non mi appartiene e non voglio averlo vicino. Non ha mai portato nulla di positivo nella mia vita”.