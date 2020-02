Bianca Guaccero: 'Non ho vissuto nell’oro, pago ancora il mutuo...'

Bianca Guaccero a “Detto Fatto” si lascia andare e condessa un particolare del suo privato: paga ancora il mutuo. Lo fa perché è una donna parsimoniosa che non ama scialacquare i suoi guadagni. “Non ho vissuto nell’oro", spiega.

Nel programma di Rai Due si parla di spese folli di alcuni vip. Jonathan Kashanian domanda alla bella 39enne: “Hai fatto mai qualche spesa folle?”. Bianca dice di no. Ha dovuto fare dei sacrifici prima di arrivare al successo e non lo dimentica.

“Purtroppo io sono una persona noiosa. Sono nata vecchia. Ho una mentalità da grande. Metto i soldi da parte perché non ho vissuto nell’oro. Ho sempre aiutato tutti. A 23 anni, per non spendere inutilmente i miei soldi, ho deciso di aprire un mutuo che sto ancora pagando per me e per mia figlia, per il nostro futuro”, spiega con molta trasparenza la Guaccero.

Poi aggiunge: “Ho fatto delle spese folli solo per le persone che amo”. Jonathan approva le parole della presentatrice e attrice e comprende appieno il suo pensiero.

L’ex gieffino ora opinionista ed esperto di moda dice: “Anche io avrei dato la stessa risposta. La mia educazione è stata molto pratica. Nessuno ti aiuta. Do molto valore ai soldi. Ho lavorato da quando ero ragazzino. Io non compro una maglietta da 1000 euro se ne posso comprare una da 30. Alcune volte succedeva che, se mi pagavano il doppio, spendevo più soldi. Quando avevo preso casa, avevo la fissa per l’idromassaggio e l’ho fatto. Invece delle spese folli, preferisco fare delle vacanze coi genitori”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/2/2020.