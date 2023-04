Blanco pubblica una rarissima foto con la fidanzata Martina Valdes: bacio appassionato e dolce dedica

In occasione dell'uscita dell’ultimo album il cantante le riserva parole piene d’amore

Blanco non è mai stato così Innamorato, come recita il titolo del suo secondo album, appena uscito. Il cantante svela i suoi sentimenti: pubblica una rarissima foto con la fidanzata Martina Valdes e regala alla ragazza una dolce dedica. Nello scatto i due si scambiano un bacio appassionato.

Il 20enne e la ballerina 21enne stanno insieme da circa un anno. In occasione dell'uscita dell’ultimo album Riccardo Fabbriconi, questo il nome dell’artista all’anagrafe, le riserva parole piene d’amore.

Blanco scrive: “Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina. Hai capito la musica nella sfumatura in qui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stron*o tanto quanto ci tengo. E non ascoltare gli altri perché parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglio*i ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista”.

Martina lo ha supportato e ispirato. La Valdes ringrazia commossa. Nelle sue storie convidive un’immagine di lei e il fidanzato e scrive a sua volta: “Innamorato”. Poi reposta il post di Blanco e sottolinea: “Solo noi sappiamo e va bene così”.

Blanco torna a intonare le sue parole, felicissimo del disco. Le polemiche per il gesto sul palco di Sanremo 2023 sono ormai alle spalle. A Vanity Fair a proposito della vicenda dice: “La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro, tanti di loro, escluso Amadeus che è stato buono, hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare mer*a su un ragazzo di vent'anni. Però intanto hanno intanto mangiato su questa cosa”.

Il cantautore aggiunge: “Ho scritto Sbagli per chiedere scusa alle persone che si sono offese. Ma alla fine la verità è che in tv non puoi essere te stesso, non è che possiamo prenderci per il cu*o. Se uno mi dice: hai creato danni morali alle persone, io rispondo solo ma cosa diciamo? Era uscita la notizia che potevo andare in carcere da uno a cinque anni (si riferisce all'indagine della Procura di Imperia, ndr). Alla fine se succedesse davvero questa cosa, sarei contento perché almeno la gente vede quanto siamo indietro su questa cosa politicamente. Una roba assurda”.