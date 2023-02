Il cantautore che il 10 febbraio compirà 20 anni genera il caos all’Ariston

Amadeus gli domanda il perché in un gesto così folle, Riccardo Fabbriconi prova a spiegare

Blanco, dopo essersi esibito in coppia Mahmood col brano con cui ha trionfato a Sanremo nella scorsa edizione, “Brividi”, torna sul palco dell’Ariston e perde il controllo. Il cantautore, che il 10 febbraio compirà appena 20 anni, genera il caos. Deve presentare la sua nuova canzone, “Isola delle rose”. Inizia a intonarla, ma qualcosa non va, così spacca tutta la scenografia, come fosse impazzito. Il pubblico lo fischia, Amadeus entra e cerca di metterci una pezza. Gli domanda perché lo abbia fatto: la motivazione di Riccardo Fabbriconi, questo il suo nome all’anagrafe, è surreale.

Blanco perde il controllo a Sanremo: spacca tutta la scenografia, il pubblico lo fischia. La motivazione è surreale

Blanco non sente la sua voce in cuffia. Canta i primi 20 secondi, poi comincia a indicarsi col dito l’orecchio: non ha ritorno. Invece di fermarsi e dire che che qualcosa che non va, smette di cantare e inizia a prendere a calci, furiosamente, le aiuole di rose rosse sul palco. Addirittura le solleva e distrugge le varie basi che tengono in piedi i fiori.

Il cantautore che il 10 febbraio compirà 20 anni genera il caos all’Ariston



Il ragazzo è una furia, gli spettatori in sala rumoreggiano. Il palco è devastato. Amadeus entra in scena per fermarlo. Il conduttore è talmente stupito che lo chiama persino Salmo, con cui poco prima si era collegato. I fischi sono continui, Ama prova a riportare la calma. “Fate silenzio per favore, voglio capire cosa è successo. Perché l’hai fatto?”, chiede con gentilezza a Blanco.

Il ragazzo sembra essere impazzito

Fabbriconi replica: “Non mi sentivo in cuffia. Ma mi sono divertito lo stesso"."Era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa così… Hai combinato un guaio!”, sottolinea il presentatore.

Amadeus gli domanda il perché in un gesto così folle, Riccardo Fabbriconi prova a spiegare

Il pubblico continua a fischiare, gli grida: “Scemo!”. Blanco pare infischiarsene: “Avevo problemi di ritorno in cuffia e ho deciso di divertirmi lo stesso. Certe volte non bisogna seguire il copione”.

Il presentatore sembra comprensivo, ma poco dopo dice che Blanco non tornerà nuovamente per cantare il suo brano

Amadeus è comprensivo e lo invita a tornare sul palcoscenico dopo per far ascoltare a tutti la sua canzone, nonostante le rimostranze di tutti. Poco dopo, però, forse informato dello sbigottimento degli spettatori per il gesto del cantante, ci ripensa: “Blanco stasera non tornerà qui a cantare, non ci sono le condizioni”. Cancellato o gli verrà data una seconda possibilità?