Manuela Arcuri festeggia i 48 anni con il marito Giovanni Di Gianfrancesco e alcuni amici a Roma: le immagini del party

Al Gus Bar & Social Club nella Capitale prima cena al tavolo e poi la torta con le candeline

L’attrice ha voluto accanto solo le persone a lei più care, presenti anche i pr Antonello Lauretti e Sonia Gioia

L’8 gennaio ha celebrato il compleanno in famiglia. E’ il 9 che arriva il party. Manuela Arcuri festeggia i 48 anni con il marito Giovanni Di Gianfrancesco e alcuni amici a Roma. Tutto va in scena al Gus Bar & Social Club. L’attrice si concede una cena insieme alle persone a lei più care. Presenti anche i pr Antonello Lauretti e Sonia Gioia, molto legati all’artista nata a Latina. Poi arriva la torta. Tutti applaudono Manuela, che sorride felice.

E’ una serata da ricordare. Gli anni passano, ma per la Arcuri il tempo sembra essersi fermato. Manuela indossa un abito chic rosso porpora, con le maniche in pizzo. E’ serena, appagata dal suo lavoro. E’ tornata a recitare: sarà al cinema col thriller “Tradita”, diretto da Gabriele Altobelli, che uscirà al cinema la prossima primavera, nel 2025. Nella pellicola c’è anche il figlio Mattia, 10 anni.

Manuela spegne le candeline, mentre i suoi ospiti, e anche il resto delle persone nel locale, le cantano la classica “tanti auguri a te”. Gioca, brinda, si diverte, poi si esibisce anche in un allegro karaoke insieme al cantante alla tastiera. La serata trascorre in fretta. Il suo Giovanni è lì con lei e non potrebbe essere altrimenti.

L'artista nata a Latina insieme all'adorato marito, da cui ha avuto Mattia, 10 anni

Manuela e l’imprenditore edile sono una coppia dal 2010. I due si sono sposati prima in gran segreto a Las Vegas nel 2013 e poi il 22 luglio 2022 a Bracciano. La loro relazione prosegue a gonfie vele. Ora che Mattia è cresciuto, la Arcuri può tornare a dedicarsi alla sua professione e riappropriarsi anche di istanti in cui, pur non dimenticando mai di essere mamma, si concede una piccola pausa.