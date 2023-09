Brad Pitt in Veneto con lo scrittore e opinionista tv Mauro Corona: la foto

Il 73enne, ospite fisso di Bianca Berlinguer, posta sul social l’incredibile scatto

Brad Pitt, atterrato lunedì scorso a Bolzano con un aereo privato, si sposta a Merano. Il divo di Hollywood poi al Lago di Misurina, in Veneto, si fa fotografare insieme allo scrittore e opinionista tv Mauro Corona, ospite fisso di Bianca Berlunguer nei suoi programmi. E’ il 73enne a condividere la foto insieme all’attore 59enne: lo scatto che immortala la ‘strana coppia’, in compagnia anche di altre due persone, in breve fa il pieno di ‘like’ e desta un certo stupore.

Brad è affascinante come sempre, anche con un look casual da montanaro: indossa un giaccone adatto all’alta quota, camicia a quadri marrone e panna e ha un berretto oversize beige in testa. Sorride con Corona e i suoi amici.

Mauro non chiarisce curiosità sulla foto che mai ti saresti aspettato di vedere. I follower vorrebbero saperne di più, ma lui rimane muto. Pitt starebbe alloggiando all’Hotel Palace di Merano, sede di una lussuosa Medical Spa. Avrebbe scelto di soggiornare tra Alto Adige e Veneto perché interessato da molto tempo alla storia di Ötzi, l’uomo di Similaun. Sull’avambraccio sinistro ha anche un tatuaggio che lo raffigura.

Stando ai rumor, Brad vorrebbe girare una pellicola sulla famosa mummia e sul suo ritrovamento, il 19 settembre 1991 in Alta Val Senales. Molti credono che Corona gli abbia fatto da guida, lui che quei monti li conosce come le sue tasche.