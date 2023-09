E’ un compleanno formidabile: la svedese commossa rimane senza parole

Il marito Daniele Bossari la stupisce con un super party sul Lago Maggiore

Filippa Lagerback rimane senza parole, tutto merito del marito Daniele Bossari che fa ogni cosa per bene. Il conduttore regala alla moglie per i 50 anni una magnifica festa a sorpresa. Lei, che dice di sapere sempre tutto, è incredula davanti ai tanti ospiti che l’accolgono nella sala del locale sul Lago Maggiore. La svedese reagisce con grande commozione e gioia. “Non so come avete fatto”, rivela nel post che condivide su Instagram e in cui mostra le foto del party.

''Non so come avete fatto'': festa a sorpresa per i 50 anni di Filippa Lagerback, lei incredula reagisce così

La conduttrice trascorre un compleanno indimenticabile. Formidabile nella sua organizzazione. Ci sono gli amici più cari e i parenti tutti. Accanto c’è la sua Stella, l’unica figlia avuta con Bossari. La 20enne è accompagnata dal fidanzato, Riccardo Pedicone, scrittore e organizzatore di eventi, autore a Radio Deejay. I due, insieme da due anni, seppur giovanissimi, convivono a Milano.

E’ un compleanno formidabile: la svedese commossa rimane senza parole

Il marito Daniele Bossari la stupisce con un super party sul Lago Maggiore

La Lagerback spegne una candelina allo scoccare della mezzanotte. Al risveglio tiene stretto tra le braccia l’enorme mazzo di rose rosse che le regala Daniele. Le arrivano un mare di fiori.

La conduttrice insieme a tutti gli invitati

Filippa col marito, la figlia Stella, 20 anni, e il fidanzato della ragazza, Riccardo

Poi ,con il suo cocker, Whisky, al guinzaglio, Filippa si avvia insieme al marito e la figlia nel luogo scelto per celebrare il compleanno. Pensa che sia solo un semplice pranzo in famiglia, ma non è così, al suo arrivo trova tutti gli ospiti che le urlano in coro: “Auguri!”.

Gli ospiti parlano con la festeggiata all'esterno della villa

Filippa spegne le candeline. Accanto a lei la mamma, Daniele e Stella

Lei rimane stupita, interdetta, felice ed emozionata. E si gode ogni istante della festa con i propri cari. Spegne le 50 candeline davanti a tutti e brinda. “Difficile esprimere in parole la gratitudine che provo, circondata da gioia e amore, affetto e amicizia. Una giornata così non potevo immaginarmi, fiori, messaggi, attenzioni, dolcezza e poi una festa a sorpresa di cui non avevo nessuna idea: IO che SO sempre TUTTO! Pazzesco, non so come avete fatto..! Vi amo. Grazie!!!”, scrive.