Bradley Cooper e Gigi Hadid innamorati e mano nella mano al party per i 30 anni di lei a New York, si parla di nozze: guarda

L’attore e regista 50enne pazzo della modella: all’anulare di lei un anello tutto nuovo…

Non solo non si nascondono, ma si parla addirittura di nozze imminenti. Gigi Hadid arriva mano nella mano con Bradley Cooper al party per i suoi 30 anni a New York. La top model all’anulare sfoggia un anello tutto nuovo: l’indizio evidente lascia pensare a una proposta di matrimonio arrivata recentemente dal 50enne. Sarà davvero così?

Negli Usa i settimanali rosa non parlano di altro e anche sul web impazzano le voci che vogliono i due presto all’altare. L’attore e regista e la super modella hanno già alle spalle legami molto importanti. Sono pure entrambi genitori. Gigi Hadid è mamma di Khai, nata quattro anni fa dall’amore con Zayn Malik dei One Direction. Bradley Cooper è padre di Lea, venuta al mondo il 21 marzo 2017, quando lui era legato a un’altra modella famosissima, Irina Shayk, con cui è finita nel 2019. Prima il matrimonio lampo con la collega Jennifer Esposito, durato solo pochi mesi.

Al momento la coppia tiene la bocca cucita: non conferma né smentisce le voci di nozze. La Hadid arriva alla festa con indosso pantaloni neri in ecopelle e sopra una canottiera bianca. Look casual anche per il fidanzato. Al party ci sono la sorella Bella, la mamma Yolanda e il papà Mohamed. Sono presenti anche anche Anne Hathaway e il marito, l'attore Adam Shulman, con il quale ha avuto Jonathan, nato nel 2016, e tanti altri amici. La serata è di quelle importanti, da ricordare. I fiori d’arancio, al momento, possono aspettare, anche se il profumo inebria già l’aria.