Le dicono che Briatore l'ha aiutata ad avere la conduzione del nuovo programma Rai, Elisabetta Gregoraci risponde così

Elisabetta Gregoraci torna in prima serata su Rai 2. Con Gigi e Ross debutterà alla guida di Made in Sud, che aveva già condotto per la prima volta nel 2012. E' entusiasta. Ai giornalisti in conferenza stampa dice: “Tocco ferro, ma i programmi che ho condotto hanno sempre avuto grande successo quindi è come se in me si alzasse ogni volta l’asticella. Voglio fare bene e non deludere nessuno”. Quando le riferiscono delle voci secondo le quali Flavio Briatore, l'ex marito, l’avrebbe aiutata ad avere la conduzione del nuovo programma Rai, la 43enne risponde così: “E’ una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma”. Il 73enne non le ha mai dato una mano nel suo percorso professionale. Lo sottolinea.

La showgirl chiarisce di essere una persona “positiva”: “C’è bisogno di spensieratezza”. Quando le fanno notate che molti pensino che per lei, abituata al lusso, è semplice perché non ha problemi, Eli replica: “Non avere il problema di pagare le bollette non significa non avere problemi. Io ho iniziato a frequentare ospedali quando avevo dieci anni per curare mia mamma (morta il 29 giugno 2011, ndr.), ho perso persone molto importanti e ho una vita abbastanza intensa, con gente che lavora per me quindi ho la preoccupazione che le cose vadano sempre in un certo modo, anche per loro”.

“So di essere un personaggio molto mediatico, per cui ogni cosa che faccio o dico viene ripresa. Magari il giorno in cui non accadrà più ci resterò male ma sono anche una persona sensibile, quindi certe cose mi feriscono. Per fortuna sento di essere molto amata. Mi sento vicina alle persone”, sottolinea la Gregoraci.

Poi arriva la domanda spinosa, sui sussurri secondo i quali Briatore l’avrebbe aiutata a tornare in Rai. Elisabetta è categorica: “E’ una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma. Quando l’ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti. Sono separata da sei anni, ho un rapporto molto bello con lui ma sono da sempre una donna indipendente: lavoro da quando sono piccola e non ho mai dovuto dire grazie a nessuno. Briatore mai mi ha aiutata nella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, all’inizio”.

La Gregoraci è abbastanza avvilita sul fatto che non le vengano riconosciuti i suoi meriti: “Posso vincere un Oscar e c’è chi dubiterebbe fosse per merito mio. Conduco questa trasmissione da anni, e delle volte sembra che non basti”. Anche Flavio tornerà in Rai con The Apprentice. E’ stata lei forse a spendersi per lui? “Io una buona parola per lui la metto sempre, con chiunque parli. Mi spiace che le donne, ancora oggi, debbano sempre dimostrare un po’ di più”, precisa col sorriso sulle labbra.