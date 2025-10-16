Carlo Conti al Tg1 presenta il conduttore di 'Sanremo Giovani', è un noto podcaster

Durante il Tg1 di stasera, 16 ottobre, il presentatore del Festival ha iniziato a parlare della prossima edizione

Ha presentato il conduttore di Sanremo Giovani, sarà Gianluca Gazzoli

Poi ha confermato le date del Festival a febbraio e fornito qualche altro dettaglio

Il conduttore di Sanremo Giovani sarà Gianluca Gazzoli, il podcaster dietro a “Passa dal BSTM”, dove ha intervistato decine di vip.

Il programma selezionerà due dei quattro artisti destinati a gareggiare al Festival di Sanremo 2026 nella sezione “Nuove Proposte” e andrà in onda dall’11 novembre in seconda serata su Rai2.

“Sono molto emozionato e felice. Per me è un piacere accompagnare questi ragazzi nell’inseguire i loro sogni”, ha detto Gazzoli apparendo accanto a Conti nel telegiornale della sera.

Carlo ha colto l’occasione per confermare che il Festival sarà dal 24 al 28 febbraio 2026.

Ci saranno 26 big in gara, invece di 30. “Almeno finisce prima e vado a dormire prima”, ha scherzato.

Il podcaster è stato scelto per presentare il programma che darà la possibilità a 2 giovani di prendere parte al Festival tra le Nuove Proposte

Inoltre anche quest’anno i big avranno l’opzione di duettare – durante la serata, appunto, dei duetti - con i colleghi in gara: “Ognuno lo può fare con chi gli pare”.

Infine Conti ha fatto sapere che quest’anno potrebbe annunciare, sempre al Tg1, i nomi dei big in gara un po’ prima del solito…