''Seratone anche oggi'': Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ancora in ospedale con la figlia Clara, scherzano sulla nuova vita a tre

La sorella di Belen ha dato alla luce la sua prima figlia mercoledì 15 ottobre

Insieme al marito Ignazio Moser è ancora in ospedale con la piccola

Per loro la vita ora cambia per sempre: sono in tre, con esigenze diverse

‘Seratone anche oggi’, scherza il 33enne condividendo teneri e divertenti momenti prima del rientro a casa

Dopo la nascita della figlia Clara Isabel, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ancora in ospedale.

La loro prima figlia è venuta al mondo due giorni fa, mercoledì 15 ottobre, e la coppia è al settimo cielo. Prima di poter lasciare la struttura dove l’argentina 35enne ha dato alla luce la bimba, c’è però ancora da aspettare.

Ignazio ha condiviso nuove immagini delle prime ore della loro nuova vita a tre, scherzandoci su.

Cecilia Rodriguez, 35 anni, alle prese con le prime poppate di Clara Isabel

Postando una foto della moglie alle prese con i primi allattamenti, seduta con un’espressione un po’ spaesata di fronte alla neonata, ha scritto: “Seratone anche oggi”. Poi l’emoji di una serata.

Certamente per loro la nascita di Clarita – come è stata già soprannominata – è un evento spartiacque. C’è un prima e un dopo, anche nelle abitudini di vita.

Ignazio Moser, 33 anni, dorme teneramente accanto alla figlia in ospedale

Ma Nacho, 33 anni, è già un papà super innamoratissimo. Ha condiviso un altro tenero scatto in cui appare addormentato sul letto d’ospedale con accanto proprio la figlia.

Nelle ore successive al parto, Moser aveva anche raccontato delle difficoltà vissute da Cecilia. La sorella di Belen ha infatti affrontato ben 10 ore di travaglio. Poi l’ostetrica ha provato a farle fare un po’ di movimento – tra balli e fitball – per aiutare Clara a uscire. E alla fine ce l’ha fatta, sembra quindi con un parto naturale.