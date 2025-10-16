Cecilia Rodriguez, il racconto del parto: 10 ore di induzione, la fitball e la prima poppata

La showgirl argentina ha dato alla luce la figlia Clara Isabel mercoledì 15 ottobre

Dopo 10 ore di induzione la piccola non ne voleva ancora sapere di uscire

Così l’ostetrica ha deciso di usare qualche espediente per facilitare il parto

A condividere i simpatici e teneri momenti è stato Ignazio Moser

Dopo l’annuncio della nascita di Clara Isabel, fatto da papà Ignazio Moser, anche la neomamma Cecilia Rodriguez ha condiviso tutta la sua felicità pubblicamente.

L’influencer 35enne nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre ha espresso tutta la sua gioia e gratitudine per l’arrivo al mondo di una bambina già amatissima, e soprattutto attesa così a lungo e molto voluta.

“Tutto quello che ho desiderato per anni. Ed ora, vedere voi due insieme, mi riempie il cuore come mai niente l’aveva riempito prima, vi amo per sempre”, ha scritto la sorella di Belen postando su Instagram un video del marito che culla dolcemente la neonata.

Cecilia Rodriguez, 35 anni, mentre fa fare la prima poppata alla figlia neonata Clara Isabel

Cecilia ha poi voluto condividere anche l’immagine della prima poppata di Clarita – abbiamo capito che questo è il diminutivo con cui la sentiremo spesso chiamare. Guarda l’obiettivo stanca ma soddisfatta mentre nutre la piccola, avvolta in una copertina rosa con cappellino dello stesso colore sulla testa.

Ignazio ha commentato così lo scatto: “Questa foto è la mia nuova definizione di amore. Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita... difficile da spiegare ma meraviglioso da vivere”.

Ignazio culla dolcemente la bimba

Il 33enne ha poi voluto condividere un po’ del “dietro le quinte” del parto. Ha svelato che dopo circa 10 ore di induzione la bimba ancora non ne voleva sapere di uscire. Così l’ostetrica ha deciso di provare qualche espediente per facilitare il parto.

“Visto che Clarita non aveva intenzione di uscire (dopo quasi 10 ore di induzione) la nostra fantastica @elena.ostetrica ha deciso di far fare un balletto a Chechu…”, ha scritto Nacho aggiungendo l’emoji di una risata e condividendo un video della sua dolce metà intenta a muoversi seguendo le istruzioni del personale sanitario.

L'ostetrica dopo 10 ore di induzione ha chiesto a Cecilia di fare un "balletto"

Cecilia intenta a seguire le istruzioni dell'ostetrica

“… E poi anche un po’ di sport”, ha continuato Moser aggiungendo un’altra breve clip di Chechu che si dondola su una fitball (ovvero una palla ginnica).

Poi anche un po' di "ginnastica" sulla fitball

Nonostante tutto, Chechu ha mantenuto sempre il sorriso

Cecilia e Ignazio si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 2 nel 2017 e si sono poi sposati a giugno 2024 in Toscana.

Recentemente la bella argentina ha rivelato di aver provato a rimanere incinta in modo naturale per ben 5 anni prima di accettare di non poter avere un figlio in quel modo. Si è così rivolta alla fecondazione assistita e fortunatamente la cicogna ha spiccato il volo al primo tentativo.