''Vorrei un uomo serio, più grande'': Belen Rodriguez ha voglia di un amore diverso, svela perché le sue storie non hanno funzionato

La showgirl, 41 anni, ha fatto sapere che stavolta vorrebbe un compagno più grande d’età

‘Oggi’ scrive che ritiene le sue relazioni passate non abbiano funzionato perché gli uomini avevano paura di lei

Solo pochi giorni fa a ‘Ballando’ aveva chiesto a Milly Carlucci di aiutarla a trovare un fidanzato

Belen Rodriguez ha voglia di un nuovo amore.

La showgirl oggi ha 41 anni e una maturità diversa da quella di un tempo.

Nel suo passato ci sono diverse relazioni che hanno fatto la storia della cronaca rosa italiana, oltre che un matrimonio – quello col padre del suo primogenito Santiago.

Lei però ritiene che se le sue storie d’amore non hanno funzionato è anche perché i suoi partner l’avrebbero sempre un po’ temuta.

Belen Rodriguez, 41 anni, oggi ha una maturità diversa e cerca un amore più maturo

“Gli uomini hanno sempre avuto paura di me e del mio personaggio”, avrebbe detto l’argentina, come riporta il settimanale ‘Oggi’.

Adesso però punta forse a una tipologia di compagno diversa da quelle avute in passato. Ha sottolineato che le piacerebbe un partner più grande d’età (il padre della sua bambina, Luna Marì, ovvero Antonino Spinalbese, ha oltre 10 anni meno di lei).

“Oggi vorrei incontrare un uomo serio, più grande, che non entri in competizione”, avrebbe dichiarato.

Belen si diverte a giocare in un parco di Milano dove ha portato la figlia Luna Marì

Pochi giorni fa a “Ballando con le Stelle”, dove è stata chiamata come ballerina per una notte, ha scherzosamente chiesto a Milly Carlucci di aiutarla a trovare un fidanzato.

Quando la conduttrice del talent di Rai1 le ha infatti chiesto ufficialmente di prendere parte alla prossima edizione dello show come concorrente, lei ha replicato: “Milly, se mi trovi un marito, magari un ballerino, vengo!”.

Insomma, nonostante la singletudine degli ultimi tempi, la mora sudamericana sembra davvero desiderosa di condividere la sua vita con un uomo. Che stavolta, si spera, sia quello giusto.