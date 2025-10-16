Rivelata la causa della morte di Diane Keaton

I familiari dell’iconica attrice deceduta l’11 ottobre hanno rotto il silenzio

Hanno ringraziato per i tantissimi messaggi di affetto ricevuti

Poi hanno rivelato quale malattia si è portata via Diane

I familiari di Diane Keaton hanno rotto il silenzio dopo la morte dell’attrice e rivelato la causa della sua morte.

In una dichiarazione rilasciata al magazine People, gli affetti più cari dell’iconica interprete e premio Oscar hanno confermato che il decesso, avvenuto l’11 ottobre scorso, è stato causato da una polmonite.

Hanno poi espresso la loro gratitudine per le tante manifestazioni d’affetto ricevute: “La famiglia Keaton è molto grata per gli straordinari messaggi di amore e sostegno ricevuti in questi ultimi giorni in nome della loro amata Diane, che è scomparsa a causa di una polmonite l’11 ottobre”.

E' stata rivelata la causa della morte dell'attrice Diane Keaton: è venuta a mancare per una polmonite lo scorso 11 ottobre

I familiari hanno ricordato anche le cause per cui la star si era battuta in prima persona durante la sua vita: “Amava profondamente gli animali e ha sempre sostenuto con grande impegno la comunità delle persone senza fissa dimora. Qualsiasi donazione in sua memoria a un banco alimentare o a un rifugio per animali sarebbe un bellissimo e molto apprezzato tributo per lei”.

Diane Keaton è morta in California all’età di 79 anni lo scorso weekend. Inizialmente non era stata resa nota la causa del decesso. “Non ci sono ulteriori dettagli disponibili in questo momento, e la famiglia chiede il massimo rispetto della privacy in questo momento di grande dolore”, aveva dichiarato un portavoce subito dopo la scomparsa.

Una fonte vicina all’attrice ha invece raccontato sempre a People che le sue condizioni di salute “sono peggiorate molto rapidamente, cosa che è stata devastante per tutti coloro che la amavano”. La morte, ha aggiunto, “è stata del tutto inaspettata, soprattutto per una persona con una tale forza e uno spirito così vitale”.

Negli ultimi mesi di vita, Diane è rimasta circondata solo dai familiari più stretti, che avevano scelto di mantenere il massimo riserbo sulla sua salute. “Anche amici di lunga data non erano del tutto consapevoli di ciò che stava accadendo”, ha spiegato la stessa fonte.

Nata a Los Angeles nel 1946 con il nome di Diane Hall, l’attrice aveva adottato due figli: Dexter nel 1996 e Duke nel 2001. Non si è mai sposata.

Nel 2019 aveva fatto una riflessione in merito: “Oggi pensavo che sono l’unica della mia generazione di attrici a essere rimasta single per tutta la vita. Sono davvero felice di non essermi sposata. Sono un po’ stramba. Ricordo che al liceo un ragazzo mi disse: ‘Un giorno sarai una brava moglie’. E io pensai: ‘Non voglio essere una moglie. No’”.