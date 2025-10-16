Laura Pausini per la prima volta in tv dopo il forte dimagrimento: la sorpresa per lei a This is me

La cantante 51enne indossa un mini abito in pizzo nero e stivali che arrivano a metà coscia

E’ in splendida forma, sorride ringrazia poi impazzisce di gioia e si scatena

Laura Pausini si prende i riflettori in tv: è la sua prima volta dopo il forte dimagrimento. Nell’ultimo anno ha perso circa 20 chilogrammi. A This is Me si racconta con grande emozione, ringrazia infinitamente il pubblico che la ama e poi impazzisce di gioia. Rimane a bocca aperta per la sorpresa che le è stata organizzata: le sue amiche del cuore, quelle che frequenta da quando era una bimba, sono tutte lì.

La cantante 51enne indossa un mini abito in pizzo nero, porta stivali con il tacco alto che le arrivano fino a metà coscia. E’ in formissima. A Sette, inserto del Corriere della Sera, lo scorso settembre aveva confessato di aver buttato giù 20 kg: “Sono dimagrita. Ho cominciato a perdere peso durante l’ultimo tour e ho iniziato a sentirmi fisicamente più forte. Da adolescente, un po' come tutte, ho seguito diete fai-da-te, poi ho capito che bisogna affidarsi ai medici”. Il merito? “Bisogna eliminare le persone false e non solo i carboidrati". “Ora mi alleno tre volte a settimana: alterno sedute aerobiche e di allungamento”, aveva aggiunto.

Nello show di Canale 5 ricorda come tutto è iniziato: “Sono nata in una famiglia con un grande sognatore che è mio babbo, e una donna bellissima, che è mia mamma, che invece è più concentrata sulla realtà. Ho cominciato quando avevo otto anni facendo pianobar con mio babbo. Un giorno, di nascosto mi ha iscritto al festival di Castrocaro". Arrivò ultima: “Anche se a Castrocaro era andata male, in mezzo al pubblico c'era un manager che mi propose alle varie case discografiche italiane”. E da lì è partita la sua carriera. Oggi è una popstar amata in tutto il mondo.

La Pausini parla poi della sua Solarolo e di Faenza, dov’è nata. Confida in grande affetto che prova per le amiche del cuore, che conosce dai tempi della scuola materna e da cui non si è mai staccata. Non si aspetta di trovarle tutte lì…

Laura rimane così spiazzata. Lorena Xella, Cristina Musconi, Elisa Padovani, Erica Ricciardelli compaiono sul palco. Si definiscono tra loro "le sincronette". L’artista le abbraccia, le bacia, le tiene strette a sé. Poi con loro si esibisce nel karaoke di un loro cavallo di battaglia: The Final Coutdown degli Europe, brano del 1986 che amano cantare insieme. Il pubblico in studio le applaude. A fine canzone anche Zlatan Ibrahimovic, ospite del programma, va a da loro e regala un bacino alle donne. Laura è davvero raggiante.