''Siete fidanzati?'': Barbara d’Urso risponde in diretta alla domanda che tutti si fanno sul suo insegnante di 'Ballando'

La conduttrice, oggi concorrente del talent di Rai1, non si è tirata indietro

Quando durante una diretta Instagram le è stata postata la domanda, ha risposto

Tra la 68enne e il 36enne c’è grande feeling in pista, ma anche nella vita di tutti i giorni

Barbara d’Urso non sembra escludere la possibilità di “fidanzarsi” con Pasquale La Rocca.

La conduttrice, che quest’anno è tornata con un ruolo stabile in tv – dopo due anni d’assenza – nei panni di concorrente di “Ballando con le Stelle” lo ha detto durante una diretta Instagram insieme al ballerino, suo insegnante del talent di Milly Carlucci.

Tra loro ci sono ben 32 anni di differenza – lei ne ha 68, lui 36 – ma questo non sembra essere un problema nel 2025. Ormai le coppie con “age gaps” così grandi sono comuni, anche quando la donna è quella più matura.

I due partenopei stavano rispondendo alle domande dei follower, quando l’occhio di Barbara è caduto sul quesito di un utente molto curioso. Lo ha letto ad alta voce: “Pasquale sei fidanzato con la d’Urso?”.

Barbara d'Urso, 68 anni, e Pasquale La Rocca, 36, durante la diretta Instagram: qualcuno chiede se sia vero che sono fidanzati

Lui è apparso subito un po’ imbarazzato, ha fatto silenzio. A rispondere ci ha pensato quindi la stessa d’Urso: “Eh… vi piacerebbe saperlo...”.

Poi ha aggiunto: “Potrebbe accadere tutto nella vita”. Insomma, perché no?

Barbara sorride ma non si tira indietro e risponde alla domanda "birichina"

Che tra i due ci sia grande feeling è sotto gli occhi di tutti. E ne ha parlato pochi giorni fa anche Rossella Erra, opinionista proprio della trasmissione del sabato sera di Ra1, a “La Volta Buona”.

Rossella, che gira dietro le quinte con il telefonino sempre pronto a riprendere, ha infatti mostrato un filmato “rubato” di Barbara e Pasquale “abbarbicati”.

Il video mostrato da Rossella Erra a "La Volta Buona"

“Avete mai visto Pasquale La Rocca in quattro anni con un braccio poggiato sulla sua ballerina? Io mai”, ha commentato.

“C’è una vicinanza umana, spirituale, abbiamo anche mangiato insieme. Io vedo un Pasquale La Rocca felice, contento di vivere, di stare con Barbara”, ha poi aggiunto.

Certo, capita spesso che i protagonisti del talent danzereccio giochino anche su questi temi per aumentare la visibilità mediatica. Ma è altresì vero che sulla pista del programma sono nate veramente diverse coppie, come Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, o nella scorsa edizione Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e Lucrezia Lando.