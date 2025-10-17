Alla conduzione dell'edizione L'Estremo Oriente Costantino della Gherardesca e tre nuovi inviati tutti da scoprire

Col presentatore il comico Lillo, l'influencer Giulia Salemi e il giornalista Guido Meda

E’ tutto pronto per Pechino Express 2026: tutte le 10 coppie che parteciperanno al reality Sky sono state svelate. Il cast è completo. Al timone ci sarà sempre Costantino della Gherardesca. Con lui tre inviati nuovi di zecca: Lillo, Giulia Salemi e il giornalista Guido Meda.

Pechino Express 2026 ai nastri di partenza: ecco tutte le coppie concorrenti, il cast

Entusiasti per la nuova avventura, hanno detto di sì Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli, Fiona May e Patrick Stevens, Steven Basalari e Viviana Vizzini, Tay Vines e Assane Diop, Elisa Maino e Mattia Stanga, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani.

Alla conduzione dell'edizione L'Estremo Oriente Costantino della Gherardesca e tre nuovi inviati tutti da scoprire

Col presentatore il comico Lillo, l'influencer Giulia Salemi e il giornalista Guido Meda

Cinque coppie erano già note da tempo: Izzo-Paolantoni, Chanel-Laurino, Jo Squillo-Masullo, le sorelle Solórzano e Faiv-2Milli.

Gaia De Laurentis avrà accanto la figlia

Nello show anche una coppia di rapper

Le altre cinque, svelate in queste ore, aggiungono nuove dinamiche al cast: la sportiva coppia olimpica May-Stevens, gli ex sentimentali Basalari-Vizzini, la coppia comica Vines-Diop, i creator Maino-Stanga e la mamma-figlia De Laurentiis-Catalani.

La figlia di Ilary Blasi e Francesco avrà accanto il migliore amico

Una dj e una miss argentine conquisteranno il pubblico

Ognuna di queste coppie, come sempre, porta con sé un’identità precisa, un soprannome e storie personali che aggiungeranno profondità al viaggio.

I due comici sono molto attesi

Jo Squillo partirà con la sua figlia 'elettiva'

Coppia di stand up comedian amici tra loro: divertentissimi

Il nuovo capitolo di Pechino Express - L’Estemo Oriente, che porterà i concorrenti attraverso Indonesia, Cina e Giappone, in una rotta più ambiziosa e affascinante che mai, è pronto: protagonisti, sfide, territori lontani e arricchimento personale in vista. Sarà una corsa dura, ma anche un banco di prova per relazioni, carattere e spirito di avventura.