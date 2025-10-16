Selena Gomez dopo il suo matrimonio ha pianto, ma non di gioia: ''E’ il mio conflitto più grande''

L’attrice e cantante americana lo scorso mese ha sposato il compagno Benny Blanco

Per lei è stato un giorno di enorme felicità, ma nella sua testa qualcosa non gliel’ha fatto vivere a pieno

Poco dopo si è infatti ritrovata a ‘singhiozzare’, ma non per la gioia

Ieri, 15 ottobre, ha spiegato il motivo: ha un conflitto interiore che non la fa vivere serenamente

Selena Gomez ha confessato di essere scoppiata a piangere dopo il suo matrimonio, sopraffatta dalla paura che le potesse accadere qualcosa di brutto. L’attrice e cantante ha raccontato come spesso le sia difficile godersi i momenti felici della vita, perché teme che possano finire troppo presto o essere seguiti da eventi nefasti.

Parlando alla conferenza “Fortune's Most Powerful Women” mercoledì 15 ottobre, la Gomez ha detto: “Direi che a volte questo è il mio conflitto più grande quando succedono cose meravigliose. Mi sono sposata e poi mi sono ritrovata a singhiozzare perché pensavo: ‘Potrei morire il giorno dopo’. Penso sia una cosa un po’ della vita”.

Selena Gomez, 33 anni, ha spiegato di aver pianto dopo il suo matrimonio, ma non di gioia: un conflitto interiore non le permette infatti di godersi i bei momenti della vita per paura che possa poi accadere qualcosa di brutto

La diva 33enne, che lo scorso mese ha sposato il produttore musicale Benny Blanco, 37 anni, ha ammesso di sentirsi spesso “avvolta” dalle sue paure anziché vivere pienamente il momento, anche di fronte a successi come il suo brand Rare Beauty, valutato oltre 2 miliardi di dollari.

Selena ha spiegato il suo approccio personale alla felicità: “Quando succede qualcosa di grande nella mia vita, mi aspetto che succeda qualcosa di brutto. Quindi invece di essere presente e dire 'ok, wow, abbiamo fatto una cosa fantastica', penso sempre: 'Ok, ma tutto questo potrebbe sparire domani, quindi come posso fare in modo che non accada?'”.

Uno scatto dal giorno del matrimonio di Selena e Benny Blanco

Il matrimonio si è svolto in una grande tenuta privata a Santa Barbara, in California, dove la sposa indossava un radioso abito avorio senza maniche. Tra gli ospiti amici famosi come Taylor Swift. Nonostante il giorno speciale, la paura irrazionale che qualcosa di brutto potesse seguire il bello le ha impedito di godersi appieno il momento.

La coppia è molto felice, ma Selena teme che tutto possa finire

Nonostante le lacrime, l’attrice ha recentemente parlato anche dei suoi sogni di diventare madre, condividendo un post su Instagram poco più di due settimane dopo il matrimonio. Ha promosso la seconda stagione della serie “Wizards Beyond Waverly Place” di Disney+.

Selena, celebre per il ruolo di Alex Russo nella serie originale Disney Channel, ha mostrato ai fan che il suo personaggio diventerà mamma nel finale di stagione del reboot: “Alex Russo è una mamma”, ha scritto. Ha infine aggiunto: “Spero che un giorno lo sarò anch’io”.