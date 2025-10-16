Chanel Totti a ''Pechino Express'': prime immagini col partner e il nome della coppia

La Redazione
16 Ottobre 2025
14
0
Condivisioni
  • La figlia 18enne di Francesco Totti e Ilary Blasi è tra i concorrenti del reality
  • Prenderà parte alla prossima edizione insieme al figlio della manager di sua madre
  • Dopo l’annuncio di qualche settimana fa, le prime immagini ufficiali
  • Svelato anche il nome con cui gareggerà la coppia dei due amici d’infanzia

Come è ormai noto, Chanel Totti, 18 anni, è tra i concorrenti della prossima edizione di “Pechino Express”.

L’annuncio è stato dato qualche settimana fa. Adesso arrivano le prime immagini ufficiali del programma con la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi in posa.

Accanto a lei, ovviamente, il partner che l’accompagnerà in questa avventura. Si tratta di Filippo Laurino.

Chanel Totti, 18 anni, e l'amico Filippo Laurino nelle prime immagini ufficiali insieme per la prossima edizione di "Pechino Express"

Filippo è uno dei migliori amici di Chanel fin dall’infanzia, nonché figlio della storica manager di Ilary - ovvero Graziella Lopedota, fondatrice dell’agenzia Notoria, di cui fa parte tra gli altri anche Michelle Hunziker.

Alla coppia formata da Laurino e dalla giovane Totti è stato dato il nome I raccomandati. Il motivo è piuttosto ovvio.

Loro l’hanno presa con ironia: eccoli nelle immagini fianco a fianco mentre guardano l’obiettivo. Chanel fa il segno della vittoria: sembra determinata ad arrivare sul podio del reality che sarà registrato nelle prossime settimane e che andrà poi in onda nei primi mesi del 2026.

I due si conoscono da quando sono bambini: formeranno la coppia de "I Raccomandati"

Il percorso della prossima edizione si snoderà tra IndonesiaCina e Giappone.

Alla conduzione ci sarà sempre l’amato Costantino Della Gherardesca, che però stavolta sarà affiancato da ben tre nuovi inviati, ovvero Giulia Salemi, Guido Meda e Lillo Petrolo.

Le altre nove coppie sono formate da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli, Fiona May e Patrick Stevens, Steven Basalari e Viviana Vizzini, Tay Vines e Assane Diop, Elisa Maino e Mattia Stanga, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani.

LE PIU' LETTE DELLA SETTIMANA

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.