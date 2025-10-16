A 44 anni Adriana Lima in lingerie sbaraglia la concorrenza più giovane alla sfilata Victoria’s Secret 2025: resta lei la numero uno, guarda

La supermodel brasiliana ha partecipato alla sua ventesima edizione dell’evento

E’ uno degli ‘Angeli’ più amati del brand di lingerie sensuale

Alla sfilata di New York di ieri, 15 ottobre, è stata la più ammirata nonostante la presenza di tante giovani colleghe

A 44 anni Adriana Lima sale per la ventesima volta sulla passerella di “Victoria’s Secret”.

La supermodel brasiliana ha sfilato per la prima volta a soli 17 anni nel 1999 per il brand di lingerie famoso in tutto il mondo.

Ieri, 15 ottobre, è stata fortemente voluta anche per lo show 2025, che si è svolto a New York. E, come sempre, la mora sudamericana è stata ammiratissima.

Nonostante fosse circondata da colleghe con venti e più anni in meno, non ha sfigurato assolutamente. Anzi: è stata tra le più applaudite dell’evento, a cui hanno preso parte tra l’altro anche le sorelle Gigi e Bella Hadid, Irina Shayk, Alessandra Ambrosio ed Emily Ratajkowski.

Adriana Lima, 44 anni, torna per la ventesima volta a sfilare per l'annuale fashion show di Victoria's Secret: lo aveva fatto la prima volta nel 1999 e oggi, a distanza di 26 anni, resta una delle più belle e ammirate

Ha conquistato la scena con un audace body in pizzo nero. L’intreccio raffinato del pizzo disegna una silhouette seducente, con tagli strategici che mettono in risalto la sua figura tonica.

Il design del body valorizza gli addominali scolpiti e le linee lunghe ed eleganti del suo corpo.

Lunghi guanti in pizzo aggiungono un tocco di sofisticatezza, mentre gli stivali neri lucidi sopra il ginocchio completano il look con un’allure potente e grintosa.

Adriana ha imparato col tempo quali sono gli accorgimenti più importanti per mantenersi giovane. Tempo fa intervistata dall’edizione tedesca di Cosmopolitan le è stato chiesto cosa le sarebbe piaciuto sapere a 18 anni.

Ha risposto: “Avrei voluto sapere che l’esercizio fisico, combinato con un’alimentazione sana, sono le cose più importanti quando si tratta del proprio aspetto e di una pelle radiosa”.

Adriana durante la preparazione per la sfilata, al trucco e parrucco

“Ah, e che l’acqua di rose aiuta il trucco a durare più a lungo!”, ha aggiunto.

La supermodel ha due figlie - Valentina (nata nel 2010) e Sienna (nata nel 2012) - con l’ex marito Marko Jarić. Ha poi un maschietto - Cyan (nato nell’agosto 2022) - con l’attuale marito Andre Lemmers.