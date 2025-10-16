Michela Giraud col nuovo fidanzato sul red carpet del party Roberto Cavalli a Roma: prima uscita pubblica per i due

Con Riccardo Cotumaccio sarebbe finita: negli ultimi mesi era Vito ad apparire nelle sue Storie

La relazione con l’ex era iniziata nel 2020 ma dovrebbe essersi conclusa agli inizi del 2025 o forse anche prima

Super fashion, con aria da diva e abito luccicante maculato, posa sul red carpet del party Roberto Cavalli a Roma. L’evento è legato alla Festa del Cinema 2025, che ha preso il via ieri, 15 ottobre. Michela Giraud si lascia fotografare accanto a quello che a tutti gli effetti sembrerebbe essere il suo nuovo fidanzato. Lui è Vito Zotti: era già da qualche tempo che il ragazzo compariva, taggato, nelle storie della comica 38enne, mattatrice assoluta di Roast in Peace, il nuovo show Prime in cui si prendono in giro i famosi che ha raccolto consensi di pubblico e critiche entusiaste.

Michela Giraud col nuovo fidanzato sul red carpet del party Roberto Cavalli a Roma

Lo ha detto proprio durante la conduzione del programma della piattaforma Amazon di essere ‘accasata’. Tutti credevano che al suo fianco ci fosse ancora Riccardo Cotumaccio, a cui era legata dal 2020. Michela, però, a quanto pare, avrebbe cambiato ‘amore’. Con l’ex la relazione era iniziata nel 2020. La storia dovrebbe essersi interrotta a inizio 2025, forse anche prima. Lei sui social non ha mai ufficializzato. Improvvisamente però, Riccardo non è più comparso nelle foto condivise.

La 38enne si mette in psa da diva con l'abito lungo luccicante maculato

Col passare dei giorni a far capolino nelle IG Stories è stato Vito. Ora, pur non rivelando nulla di lui, pubblica lei stessa un’immagine in coppia col ragazzo su Instagram. Linkedin svela lo scatto di un ingegnere civile di Roma simile a lui. Tutti si chiedono se la conduttrice più chiacchierata del momento si sia davvero legata a Zotti o se, magari, potrebbe essere solo un caro amico.