Carolina Marconi in tv con la madre Soraya, rivela: ''Due giorni prima di operarmi ho scoperto che anche lei aveva un tumore''

Carolina Marconi porta in tv per la prima volta l’adorata madre Soraya. Nel salotto di Verissimo l’ex gieffina rivela: “Due giorni prima di operarmi ho scoperto che anche lei aveva un tumore”. Sono stati mesi durissimi a causa del cancro al seno e della preoccupazione per la patologia del genitore. Ora il peggio è fortunatamente alle spalle, ma lei ricorda tutto con gli occhi lucidi.

“Io e mia mamma siamo molto unite. In questi anni, lei mi ha sostenuto tanto, mi è stata vicina. Mamma era con me quando mi hanno diagnosticato il tumore. Mi ha presa per mano e non mi ha mai mollata. Quando mi facevano male le ossa, stava ore e ore a massaggiarmi i piedi e le mani”, sottolinea la 45enne parlando di Soraya.

“Io mi sono operata il giorno del compleanno di mia mamma, il 6 aprile 2021. Due giorni prima dell'operazione, ho scoperto da mia sorella che anche lei aveva un piccolo tumore nella tiroide. Ma non mi aveva detto niente per non farmi preoccupare - confessa commossa la Marconi - Mia mamma e mia sorella mi hanno nascosto tutto perché sapevano come stavo. Quando l’ho saputo mi è crollato addosso il mondo. Poi, ringraziando Dio, quando è arrivato l’esame istologico, abbiamo visto che bastava solo l’operazione e non tutte le terapie”.

Soraya ascolta la figlia e sottolinea: “Quando si tratta di una malattia come il tumore e lo diagnosticano a tuo figlio, prendi paura. Carolina ha detto che io l’ho sostenuta, ma è stato Dio che mi ha aiutata tanto. Adesso sto bene e voglio stare bene per la mia famiglia, esserci per i miei figli e per i miei nipoti”.

“Io ho davvero toccato il fondo quando ero malata - svela la Marconi in lacrime - Quando stai così, il sostegno di chi ti vuole bene è molto importante, essere qui con mia mamma è bellissimo. Sono una miracolata perché adesso sto vivendo un bel momento della mia vita. Sono felice perché sono viva, è ancora più bella di prima. Non si deve essere felici nel passato o nel futuro ma nel presente. Bisogna godersi tutto, tutto davvero. I piccoli momenti sono i più preziosi. Le visite e i controlli stanno andando bene. E’ normale che ci sia sempre un po' di ansia, però poi, alla fine, devi farli e va bene così, per fortuna che ci sono”.

La showgirl venezuelana parla anche del padre Pasquale, scomparso a 66 anni nel 2010: “Papà? Io lo sento sempre vicino a me e penso sia stato lui ad aiutarmi in questo percorso difficile. Un papà molto generoso, una persona incredibile. Me lo ricordo come un grandissimo uomo". "Lui rimane nel nostro ricordo e questo ci dà la forza. Le prove dure ti fanno diventare più forti", le fa eco Soraya.