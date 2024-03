''Non ci siamo parlate per 7 o 8 anni'': Mara Venier intervista Simona Ventura per la prima volta dopo il loro lunghissimo litigio

La 73enne accoglie a Domenica In la collega 58enne per uno 'scambio' a tu per tu

“Abbiamo dato retta a troppe chiacchiere”, sottolineano le due presentatrici

Sei mesi fa c’era stato l’abbraccio liberatorio, quello che aveva sancito la pace. Mara Venier intervista Simona Ventura per la prima volta dopo il loro lunghissimo litigio. La 73enne accoglie a Domenica In la 58enne per un lungo dialogo a tu per te. “Non ci siamo parlate per 7 o 8 anni”, sottolinea. E aggiunge: “Ma non ricordiamo più perché ci siamo allontanate”.

Simona Ventura sorride. “Ci conosciamo da un po'. Siamo state molto amiche, per un periodo ci siamo allontanate. Con tutto quello che abbiamo vissuto... Ora che ci siamo riavvicinate, ma perché avevamo litigato? Non ce lo ricordiamo più”, dice. “Neanche io. Abbiamo dato retta a troppe chiacchiere”, sottolinea la Venier. “Quando due persone non comunicano, questo succede. La poca comunicazione da adito a tutti di inserirsi, a dire grandi cretinate”, precisa ancora la Ventura . “…E noi che siamo due testone, crediamo a tutto”, conclude Mara. Poi mostra un video dedicato proprio alla loro amicizia.

Il forte litigio risale a parecchi anni fa, quando la Ventura era legata a Gerò Carraro, il figlio di Nicola Carraro, marito della Venier. I due sono stati insieme per ben 8 anni. Nel 2015 a Le Invasioni Barbariche la conduttrice di Citofonare Rai2 disse parole molto forti, senza far nomi, ma con chiaro riferimento alla discussione con Mara: “Io divido le persone in due categorie: le persone perbene e le blatte. Una blatta è uno scarafaggio che si nutre dello sporco degli altri: si nutre dello sporco che c’è in te per visibilità e popolarità. Ovviamente io preferisco parlare delle persone perbene. Ma le blatte sono molte”.

La Venier, sentendosi chiamata in causa, replicò. Ospite di Radio 105 nella trasmissione Benvenuti nella Jungla, commentò: "Beh poverina Simona, 'porella', io non credo parlasse di me, ma vi pare che cerco visibilità? Lavoro come una matta qui in Italia! Come ha detto la Ventura? Le blatte? Chi dice queste cose è cattivo, capisco Simona, che è rimasta male perché io qui ho tanto lavoro mentre lei è andata a Tirana”.

L'acredine è passata: tra le due è tornata la pace

Successivamente, nel 2018, la Ventura sul distacco da Mara chiarì: "Io e Mara abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate”. Ora è tutto cambiato nuovamente.