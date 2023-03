La 44enne mette due foto a confronto per mostrare i risultati raggiunti

A causa delle cure per sconfiggere il tumore al seno il fisico era cambiato: ora è al top

Carolina Marconi mette due foto a confronto sul social. Si fa vedere prima e dopo la cura dalla nutrizionista. La 44enne ha perso 13 kg in 14 mesi. A causa delle cure affrontate per sconfiggere il tumore al seno, il suo fisico era molto cambiato: ora è fiera di se stessa. “Ho fatto un bel lavoro”, dice.

Carolina Marconi ha perso 13 kg in 14 mesi, foto prima e dopo: ''Ho fatto un bel lavoro''

Carolina si è affidata alla dottoressa Rosa Sica, laureata in Scienze Biologiche, con una specializzazione in Scienza dell’Alimentazione e un master in Terapie oncologiche integrate. E’ pure un’esperta in nutrizione vegetariana, vegana e antiaging, come si legge dal suo curriculum.

Il 12 gennaio 2022 la Marconi, uscita già dal tunnel della paura a causa del cancro, era arrivata a pesare 76 chilogrammi. Nella prima foto si fa vedere in reggiseno e slip con il corpo appesantito. Nell’altro scatto, fatto ieri, 13 marzo 2023, la venezuelana, ex GF e GF Vip, porta un bikini con top a triangolo. Il fisico è perfetto: adesso, grazie a un’alimentazione sana, ai farmaci finalmente smaltiti dal suo organismo e all’allenamento, pesa 63 chilogrammi.

“Mettere le due foto a confronto fa un certo effetto - scrive Carolina - Ho capito, a distanza di un anno, di aver fatto un un bel lavoro su me stessa… Bisogna sempre provarci dando tutto quello che si può per raggiungere i propri obiettivi . Aldilà dei nostri sogni, basta volerlo e metterlo in pratica… Non è certo facile, ma la testa, il cuore superano ostacoli insormontabili. Vi voglio bene”. Al suo fianco, in ogni istante del duro percorso affrontato, c'è sempre stato l'amato compagno, Alessandro Tulli, con cui la showgirl sogna ancora di avere un bambino