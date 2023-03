La salernitana riceve un messaggio del fidanzato, squalificato dal programma e non presente in studio

Per i 25 anni della ragazza, il romano si supera e la lascia a bocca aperta

Edoardo Donnamaria, squalificato dal GF Vip e per questo non presente in studio, al contrario di quanto accaduto con Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci al reality, fa una sorpresa ad Antonella Fiordelisi. Il 30enne non dimentica il compleanno della fidanzata e le fa avere un video messaggio. Signorini convoca la salernitana in Mistery Room e glielo fa vedere.

Edoardo Donnamaria fa una sorpresa ad Antonella Fiordelisi per il compleanno in tv: poi nella notte va fuori dalla Casa e…

Antonella piange da giorni: Edoardo le manca moltissimo. Alfonso la conforta. Lei replica: “Beh sinceramente non mi è mai successo che mi manca così tanto una persona, non credo sia dovuto solo al fatto che siamo stati insieme per sei mesi h24, abbiamo avuto l'opportunità, ho capito che anche i suoi difetti mi piacciono. Ho capito che l'amore è pensare per due, preoccuparsi per l'altro, quando succede qualcosa ad una persona che ami è come se fosse successo a te, è una cosa possibile".

Il 30enne va fuori dalle mura di Cinecittà e col megafono fa gli auguri alla fidanzata che compie 25 anni

Donnamaria nel breve filmato ha solo parole dolcissime per Antonella: “Faccio questo video solamente per te, perché so quanto sei giù in questi giorni. Tanti auguri di compleanno, so quanto ci tieni alle feste. Facendo una breve analisi, li abbiamo rovinate praticamente tutte. Siamo sempre stati così, tanto passionali, ma siamo stati bravissimi a fare pace. Non so se mi manca di più svegliarmi con te accanto o addormentarmi con te accanto. Noi ci siamo scelti dalla prima settimana, per quanto possiamo aver litigato, tante volte siamo sempre tornati insieme. Smettila di mettere i miei vestiti, sorridi perché sei la più bella del mondo quando sorridi, ti amo, auguri”.

Antonella emozionata con le lacrime agli occhi commenta: "Per me è più difficile addormentarsi, perché la sera è il momento più brutto. Ci eravamo ripromessi che non avremmo litigato per il mio compleanno".

In cielo esplodono anche fuochi d'artificio: Antonella è pazza di gioia

Signorini le chiede un messaggio per il suo innamorato che li sta ascoltando: “Gli voglio dire che iniziasse a vedere casa a Roma. Se non si può spostare lui, sì. Se lui non può venire a Milano, mi trasferisco io. Lo stavo pensando già da una ventina di giorni, solo che non ero convinta al mille per mille, ora sì”.

I concorrenti non riescono a credere a ciò che vedono: rimangono a bocca aperta

A mezzanotte tutti fanno gli auguri alla Fiordelisi che compie 25 anni, ma è dopo la fine della puntata che arriva un’altra sorpresa. Donnamaria la lascia a bocca aperta. L’ex concorrente del GF Vip fuori dalle mura della Casa di Cinecittà con il megafono in mano fa gli auguri ad Antonella: “Auguri, sorridi che sei la più bella del mondo!”.

La Fiordelisi è commossa fino alle lacrime

Partono i fuochi d’artificio. La Fiordalisi e gli altri corrono in giardino e li guardano estasiati. “Edoardo sei pazzo”, urla l’ex schermitrice felice. Con Edoardo ci sono anche il padre della ragazza, Stefano, pure lui presente in puntata, e l’amico della ragazza, Marco, complice di Edo.