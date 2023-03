Il cantante 56enne ammette di aver sempre creduto nella famiglia ma…

E’ diventato padre per cinque volte: i figli sono frutto di tre relazioni diverse

Gigi D’Alessio a 56 anni confessa di aver sempre creduto nella famiglia. In una lunga intervista a Il Messaggero, però, ammette: “Con i figli ho sbagliato, ho fallito”. Il cantante è diventato padre per cinque volte, i figli sono il frutto di tre relazioni diverse. L'amara confessione del partenopeo spiazza.

''Con i figli ho sbagliato, ho fallito'': l'amara confessione di Gigi D’Alessio

L’artista napoletano dal primo matrimonio con Carmela Barbato ha avuto il primogenito, Claudio, 37 anni, Ilaria, 31 anni, e Luca, 19 anni, dopo Amici 21 conosciuto da tutti come LDA. Dopo il divorzio si è legato per molti anni Anna Tatangelo, da cui Gigi ha avuto Andrea, il 31 marzo del 2010. La loro relazione si è conclusa nel 2020. L’ultimo pargolo, Francesco, è nato il 24 gennaio 2022 e ha poco più di un anno. E’ frutto dell’amore con la nuova compagna, Denise Esposito.

Il cantante 56enne dalla prima moglie ha avuto Claudio, Ilaria e Luca. Da Anna Tatangelo Andrea

Quando gli si fa notare che ha avuto cinque figli da tre donne diverse e gli si domanda cosa non abbia funzionato nei suoi rapporti, D’Alessio spiega: “Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un puttanie*e. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati”.

Il 56enne il 24 gennaio 2022 è diventato padre anche di Francesco, nato dalla relazione con la sua attuale compagna Denise Esposito

Gigi non sente di doversi scusare con le ex compagne: “Io non devo chiedere scusa a nessuno. Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi”. Ha rapporti abbastanza sereni con le due madri di quattro dei suoi cinque figli.

D’Alessio con Denise Esposito è felice e non esclude le nozze: “Oggi ho un bimbo piccolo e sono sereno e felice. Se succederà, molto volentieri. Di sicuro non mi tirerò indietro, anzi, non lo escludo”.