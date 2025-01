''Ho fastidio ai punti interni'': l'ex Miss Italia Carolina Stramare mostra la pancia a pochissimi giorni dal parto e spiega come sta

Il 7 gennaio ha dato alla luce Bianca, lo scatto è del 10, solo 3 giorni dopo il cesareo

Nelle Stories la 25enne racconta tutte le emozioni per l’arrivo della sua prima figlia

La sua piccola, Bianca, è venuta alla luce il 7 gennaio a Genova. Per lei e Pietro Pellegri, 23 anni, calciatore dell’Empoli, è stato un giorno indimenticabile. l'ex Miss Italia Carolina Stramare mostra la pancia a pochissimi giorni dal parto e spiega come sta. Nelle Stories la 25enne racconta tutte le emozioni per l’arrivo della sua prima figlia. “Ho fastidio ai punti interni”, svela. Accompagna le sue parole con lo scatto che si è fatta il 10 gennaio davanti allo specchio, tre giorni dopo il cesareo.

Il nome della bimba lei e il compagno lo avevano scelto già a luglio. “Mi fa pensare a una bambina educata, pura, buona”, confida Carolina. La neonata alla nascita pesava 3 chili 280 grammi per una lunghezza di 50 centimetri. Sulla scelta del cesareo rivela: “Lo abbiamo preferito per diverse motivazioni”, senza aggiungere altro.

La Stramare è entrata in sala operatoria alle 9 del mattimo, alle 10.14 Bianca è nata: è uscita intorno alle 10.45. Ha fatto l’anestesia spinale. “In 48 ore eravamo già a casa”, spiega. Poi su Pietro dice: “Ha fatto il possibile per non lasciarmi sola un minuto e ha tutt’ora le parole giuste nei momenti giusti. Sono fortunata ad avere trovato un uomo come lui”.

Carolina ha avuto accanto tutti i suoi famigliari e quelli di Pietro. La mamma, che non c’è più, le aveva scritto una lettera per quando sarebbe diventata genitore, gliela hanno consegnata i nonni. E’ stato un momento commovente.

Quando le domandano se sia stata male dopo il cesareo, la modella confida: “Ho ‘sofferto sofferto’ solo il pomeriggio dell’intervento, passato l’effetto dell’anestesia. La mia ostetrica mi ha fatto alzare la mattina successiva. Al momento ho fastidio ai punti interni, ma col passare dei giorni sta migliorando, ho già ricominciato una vita normale”. Bianca al momento dorme in camera con lei, che ha deciso di allattare, ma la cameretta in casa è pronta, completa di tutto, peluche compresi: la fa vedere.