Caterina Balivo si ritrova suo malgrado al centro di una polemica. Un commento su Instagram ha scatenato l'ira di alcuni followers. La conduttrice 39enne ha condiviso alcuni scatti delle sue vacanze e in una didascalia ha scritto: "E pensare che bastano 45 minuti di aliscafo per fare un bagno nell'acqua verde di Capri".

Alcuni utenti si sono scagliati contro il volto noto del piccolo schermo sottolineando che Capri non è alla portata di tutti a causa dei prezzi elevati soprattuto in alta stagione: "Capri è carissima e chi se la può permettere? Solo voi della tv!", si legge tra i commenti. "45 minuti e una buona tasca", scrive sarcastica un'altra follower della Balivo. Per molti insomma non è poi così scontato poter trascorrere una giornata di relax in una delle isole più belle dello Stivale.

Ma c'è anche chi, oltre a difendere l'opinione di Caterina, dà dei consigli per poter visitare Capri senza spendere una fortuna. Basta sapersi organizzare: "Ci sono stata per 4 giorni - scrive un'ammiratrice della conduttrice - il segreto è sapersi muovere. 1) ci sono spiagge libere 2) si può soggiornare ad Anacapri nei b&b 3) Ristoranti Anacapri o prima dell’accesso a Capri centro per la cena. Quindi tutti ci potete andare sapendo di dover evitare il caffè nella piazzetta di Capri o ristoranti rinomati e tutti lussuosi del centro di Capri solo per poter far foto e dire sono stata lì. E non sono per niente ricca".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 30/7/2019.