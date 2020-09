Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci stanno riprovando? Tutto lascia pensare che dopo un mese di distanza la coppia abbia deciso di concedersi una seconda possibilità con una fuga romantica in montagna.

La sorella di Belen e il ciclista sarebbero stati prima avvistati a cena a Milano, poi sui loro profili Instagram hanno condiviso foto solitarie in montagna. Sia l’argentina che il trentino si trovano in una località incantata tra boschi e baite, ma forse è ancora presto per mostrarsi insieme. I dettagli delle loro stories lasciano pochi dubbi e di sicuro potrebbero aver scelto un modo abbastanza romantico per ricucire lo strappo delle scorse settimane. Al momento non vogliono postare foto di coppia, ma le foto caricate e poi rimosse nelle stories di Instagram non sono sfuggite ai followers della coppia. Dettagli dello stesso letto o delle stesse lampade. Tutto lascia pensare che siano insieme. Eppure sul red carpet del Festival del cinema di Venezia la 30enne argentina ha sfilato da sola, senza Moser (che sarebbe rimasto a Milano in compagnia di Andrea Damante, anche lui single dopo la rottura con Giulia De Lellis).

VIDEO

Conoscendo la coppia, i due si sono amati moltissimo, Cecilia è sempre stata gelosissima del 28enne trentino, ma forse stavolta Ignazio ha sbagliato qualcosa. Errori o incomprensioni che sono costati un lungo mese di agosto passato lontani l’uno dall’altra. Adesso però in molti pensano che le manovre di riavvicinamento siano partite. E quale modo migliore per recuperare il tempo perduto di un weekend in montagna, nei paesaggi che hanno fatto da sfondo alla loro quarantena a Trento…

7/9/2020