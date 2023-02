Finalmente Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser chiariscono tutto: era solo una lite. Eccoli di nuovo insieme a cena fuori

La 32enne e il 30enne, dopo giorni di silenzio, spazzano via i gossip sull’addio

Dopo giorni di silenzio, finalmente Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser chiariscono tutto e spazzano via in un nanosecondo i gossip sull’addio. Evidentemente era solo una piccola lite quella che aveva creato un terremoto mediatico e fatto parlare di rottura insanabile tra la 30enne e il 32enne. I due si fanno vedere di nuovo insieme a cena fuori. Ci pensa anche il manager del modello e sportivo, imprenditore vinicoli, a spiegare ulteriormente.

Il sospetto del matrimonio saltato della coppia era nato per alcuni ‘like’ non scambiati reciprocamente da entrambi. Chechu in alcune IG Stories, poi, era apparsa anche senza l’anello di fidanzamento all’anulare. La notizia era subito esplosa su Dagospia, ripresa anche dal Corriere della Sera.

La sorella minore di Belen, nonostante i rumor, non aveva proferito parola, lo stesso aveva fatto Moser. Il manager di Ignazio, però, proprio al Corriere precisa: “Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti. Ma non c'è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa. In questo momento, lui, è proprio a casa. A casa loro”.

“Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli – continua l'agente - probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”. Poi i due appaiono magicamente al ristorante insieme. Con loro anche un’amica. E’ tutto risolto, così pare.