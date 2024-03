La 33enne e il 31enne diranno di sì il prossimo 30 giugno e sono emozionati

Il 30 ottobre 2017 il loro primo bacio in diretta tv, al Grande Fratello Vip

Si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip. La sera del 30 ottobre 2017 c’è stato il loro primo bacio in diretta tv nella Casa. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ne hanno fatta di strada insieme. Per la coppia ora arriva il matrimonio il prossimo 30 giugno. A Chi la 33enne e il 31enne svelano tutti i dettagli delle nozze.

La cena il giorno prima, damigelle e testimoni, la location da sogno: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano tutti i dettagli delle nozze

I preparativi vanno avanti. La modella racconta: “Di solito se ne occupa la sposa, ma non sono molto organizzata, sono argentina, vivo giorno per giorno. Quando Ignazio mi ha detto: ‘Questo è compito tuo’, gli ho risposto: ‘Sei sicuro?’. Poi quando ha visto che non partivo, è intervenuto: lui organizza, io decido i dettagli. Alcuni compiti ce li siamo divisi: il menu, ad esempio, è andato a provarlo lui perché, lo stesso giorno, dovevo provare l’abito”.

Moser conferma: “Sì, cerco di occuparmi dell’organizzazione e poi lei sceglie. Abbiamo una bravissima wedding planner, Isabella Fiore, che sta facendo un gran lavoro”. Il sì è fissato per la domenica. Chechu rivela: “Ci sposiamo il 30 giugno. La sera del giorno prima faremo una cena intima con le nostre famiglie, visto che al matrimonio saremo in duecento. I miei testimoni saranno mio fratello, Jeremias, e il mio miglior amico. I testimoni di Ignazio saranno suo fratello e sua sorella. Belen sarà la damigella d’onore e Santiago porterà gli anelli. Lui è il mio primo nipote, il primo amore, ed è emozionato, gli piace lo zio ‘Nacho’, e gli piacciamo come coppia. Gli altri nipoti entreranno prima di tutti e poi ci saranno le damigelle: oltre a mia sorella c’è mia cognata, che è la fidanzata di Jeremias, e due amiche che vengono dell’Argentina. Ho voluto coinvolgere tutti”.

La location, di cui si parlava da tempo, è quella che sognavano. La Rodriguez confida: “Abbiamo scelto la Toscana, un borgo in collina a venti minuti da Firenze. Tempo fa io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio per promuovere la Maremma, una zona che non conoscevo, e ci siamo trovati benissimo. La cosa più bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell’Argentina, rappresenta l’unione dei nostri due mondi”. Lei e il fidanzato non sono in ansia, sono felici. “Viviamo insieme da tanti anni, e sono uno razionale, ma mi emoziona l’idea che arrivi quel giorno perché ci saranno tutte le persone che amiamo e saranno lì per noi. Sarà fantastico chiamare Cecilia ‘mia moglie’", sottolinea Ignazio.

Vogliono bambini, Nacho confessa: “Mi sento papà prima che marito e lei sarà una mamma stupenda perché è una cosa che ha dentro, le piace prendersi cura degli altri ed è una delle cose che mi hanno fatto innamorare di lei”.

Sugli alti e bassi avuti in passato, Cecilia chiarisce: “Siamo molto diversi, e questa cosa, se da un lato ci rende complementari, dall’altro ci fa scontrare. Lui è molto espansivo, io sono gelosa, quello che è mio è mio. Quando ho preso consapevolezza di me e ho detto ‘valgo’ mi è passato tutto, ma ho avuto sempre paura perché lui mi piace troppo e questa cosa mi ha reso insicura”.

Adesso è tutto alle spalle. Moser per la sua donna usa parole fantastiche: “Mi ha colpito la sua spontaneità, la sua purezza. In un mondo di ipocrisia spicca fra tutti, è speciale. E' una che non si è mai fatta cambiare da niente. Mi piace la sua bontà, la bellezza. Aveva paura di non essere il mio tipo perché tende a sottovalutarsi: se si vedesse da fuori capirebbe perché mi sono innamorato così tanto di lei. E’ talmente diversa dalle altre, lei è la prima donna alla quale non mi è pesato rendere conto della mia vita. Mi ha conosciuto che ero un ragazzetto ma, da quando sto con lei, non mi sono mai immaginato senza di lei. Fa parte di me”.