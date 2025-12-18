Daniele Interrante, ex tronista ed ex di Guendalina Canessa, dopo l'addio alla tv fa un nuovo lavoro: ecco quale

- Ospite in alcune trasmissioni da opinionista, ha deciso di cambiare drasticamente professione
- E’ stato sposato con l’ex gieffina dal 2010 al 2012: hanno una figlia, Chloe, 15 anni
Daniele Interrante dopo la tv e la popolarità acquisita da ex tronista di Uomini e Donne fa un nuovo lavoro. A svelarlo è Giuseppe Candela su Chi: il 45enne, che ha detto addio al piccolo schermo, si occupa della gestione della lavanderia della madre. Così scrive.
“Ve lo ricordate? Lui è il famoso tronista di Uomini e Donne, amico di Costantino Vitagliano, ha vissuto un clamoroso successo nei primi anni 2000, vestendo successivamente i panni di opinionista nei talk show Mediaset. Da tempo viene avvistato sempre più spesso in una lavanderia nella zona centrale di Milano. Adesso è impegnato nella gestione, sua mamma è la titolare”, svela il giornalista sul settimanale.
Daniele è stato travolto dal successo grazie al troni nell’edizione 2003/2004 nel dating show di Maria De Filippi. Poi sono arrivati Buona Domenica, L’Isola dei Famosi, Volere o Volare, Notti sul Ghiaccio e anche il film Troppo Belli, con Vitagliano. Ha avuto storie d’amore patinate con Melissa Satta e Francesca De Andrè. E’ stato sposato con l’ex gieffina Guendalina Canessa dal 2010 al 2012: hanno una figlia, Chloe, che il 23 luglio scorso ha compiuto 15 anni.
Interrante, dopo anni di ‘oblio’, è tornato in televisione dal 2017 al 2021 come opinionista grazie a Barbara d’Urso. Poi è scomparso nuovamente e, quindi, ha drasticamente cambiato occupazione.