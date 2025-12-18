''Con Ernesto sto bene e sono felice'': Elisa Isoardi si apre sulla relazione con lo chef stellato Iaccarino

La conduttrice 43enne sul tempo che passa: “La freschezza dei vent’anni è un bel ricordo”

Sulla maternità: “Ho provato a pensarci, ma non è ancora nei miei piani”

Elisa Isoardi si gode il successo del suo Bar Centrale, che conduce il sabato pomeriggio su Rai1. A Gente, che le regala la copertina, la conduttrice racconta la sua soddisfazione e non solo. Si apre un po’ di più sulla relazione con lo chef stellato Iaccarino, a cui è legata da circa un anno. “Con Ernesto sto bene e sono felice”, svela.

“Il mio percorso non è stato così diverso dall’immaginario dei miei sogni di bambina. Mi sono confrontata con un mondo molto maschile, ho studiato, mi sono fatta le ossa, ho avuto momenti buoni e fortunati, altri più difficili, culminati con un paio di anni di pausa forzata, intorno al 2022. Seppur spenta, triste e smarrita perché non avevo più un programma e quindi sentivo vacillare anche la mia autostima, non mi sono arresa. Mi sono rialzata, ho studiato di nuovo e, con profonda umiltà, ho ricominciato da zero. Oggi, alla vigilia dei miei benedetti 43 anni, che festeggio il 27 dicembre, raccolgo i frutti di tanto lavoro”, dice Elisa.

La Isoardi sul tempo che passa sottolinea: “E chi non lo teme? Certo, la freschezza dei vent’anni è un bel ricordo, ma sto vivendo una fase di vita positiva e sono fiera della donna che sono diventata. Oggi mi piaccio e mi accetto. Sono meno impulsiva di un tempo, rifletto di più e ho imparato a fermarmi per conoscermi e ascoltarmi”. Con la psicoterapia è riuscita a capirsi di più e a volersi bene. Ha ritrovato anche il dialogo profondo con la mamma e il papà”.

Tutto questo le ha anche portato l’amore, la presentatrice confida: “Sono diventata riservatissima e proteggo più che mai il mio privato. Con Ernesto sto bene, sono felice. Sto vivendo un legame di serenità, stima e rispetto. E, novità per me, di condivisione e confronto giorno per giorno. Non ero abituata a condividere le mie idee, le scelte, le dinamiche del quotidiano. Sceglievo per me, decidevo in autonomia, e poi vivevo il rapporto. Erano cose distinte. Oggi mi accorgo che non è così. Che mi piace parlare e confrontarmi con il mio compagno”.

Immancabile, arriva la domanda sulla maternità. Elisa sulla possibilità di un figlio dice: “Ho provato a pensarci, ma non è ancora nei miei piani. Spero di non pentirmene un domani. Sono un zia molto presente per tre nipoti e un pronipote, per ora va bene così”.