L’ex ‘gatta morta’ della prima edizione del reality show lo confida a “E’ sempre Cartabianca”

“Ero molto ricca ma sentivo un senso di vuoto”, sottolinea la siciliana 48enne

Marina La Rosa in tv, ospite a “E’ sempre Cartabianca” su Rete 4, parla dei compensi ricevuti dopo la popolarità acquisita grazie al GF. L’ex “gatta morta” della prima edizione del reality show, andata in onda 25 anni fa, svela come li ha spesi. “Prendevo fino a 100 milioni di lire”, confida.

“Prendevo fino a 100 milioni”: Marina La Rosa in tv parla dei compensi dopo il GF e svela come li ha spesi

Marina guadagnava cifre folli da semplici inviti in discoteca. “Andavo lì, mi sedevo su un divanetto, stavo un'ora del mio tempo e guadagnavo 50 milioni - racconta a Bianca Berlinguer - Poi dipendeva dalla serata, a Capodanno cento milioni di lire. Ero abbastanza ricca. Ero molto ricca”.

Nonostante i tanti soldi in tasca, la siciliana 48enne non si sentiva appagata: “Il punto è che poi tornavo in albergo e non sentivo stranamente quel senso di felicità. Sentivo un senso di vuoto. Sentivo di aver guadagnato tutti quei soldi, tanti, tantissimi, senza aver avuto alcun merito”.

La giornalista le domanda come abbia speso il denaro. “In realtà poi non ho dato il valore a questi soldi. Ho sempre pensato che i soldi vanno in qualche modo condivisi, anche con chi ha meno possibilità”, spiega Marina. Ha fatto regali ad amici e familiari: “C'era chi aveva bisogno della macchina. Facevo i viaggi con i miei amici e pagavo tutto io. Li ho spesi tutti vivendo, con i miei amici e con la mia famiglia”. Non si è data al lusso sfrenato, però. “Se tu compri una bottiglia da 9mila euro te la spaccherei in testa. Mi sembrano cifre folli”, puntualizza.