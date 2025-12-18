“Ci ho messo molto tempo a elaborare l’enorme pietra che mi ha dato”

Il diamante da ben 30 carati scelto dal calciatore 40enne ha letteralmente scioccato la 31enne

Georgina Rodriguez si prende la cover di Elle Spagna. Nella foto scattata per il giornale ha, come sempre il suo prezioso gioiello al dito. Lo adora. La 31enne parla dell’anello da 2 milioni di dollari che le ha regalato Cristiano Ronaldo e ironicamente commenta: “Era il minimo che potesse fare”.

''Era il minimo che potesse fare'': Georgina Rodriguez parla dell’anello da 2 milioni di dollari che le ha regalato Cristiano Ronaldo

Il calciatore 41enne glielo ha donato ad agosto scorso, lasciando tutti increduli davanti alla grandezza del diamante: ben 30 carati. La modella, ex commessa, facendo riferimento al tempo che lui ci ha messo per farle la proposta, replica, appunto: “Beh, era il minimo che potesse fare". Poi aggiunge: “E’ meraviglioso. La verità è che quando mi ha chiesto di sposarlo, era l'ultima cosa che mi passava per la testa. Ci ho messo molto tempo a elaborare l'enorme pietra che mi ha dato. Ero così scioccato che l'ho lasciata nella mia stanza e non l'ho aperta alla luce del sole fino al giorno dopo”.

Lo confessa a Elle Spagna

Insieme dal 2016, Georgina e Ronaldo sono genitori di Alana, 7 anni, e Bella, 2, gemella di Ángel, morto durante il parto. In famiglia ci sono gli altri tre figli dello sportivo: Cristiano Ronaldo Jr., 15 anni, e i gemelli Eva e Mateo, 8 anni, nati da madre surrogata. “E’ la realizzazione di un sogno che ho fin da bambina. Vengo da una famiglia molto piccola, solo mia madre, mia sorella e io, quindi ho sempre saputo che avrei voluto una famiglia numerosa in futuro”. Non esclude altri bebè: “Dio deciderà cosa mi riserva il futuro”.

Lei e CR/ insegnano ai piccoli, nonostante il lusso in cui vivono, l’importanza dei soldi: “Sono testimoni di tutto l'impegno che mettiamo, del fatto che nulla viene loro regalato, quindi ricordiamo loro l'importanza di essere combattenti e, soprattutto, brave persone. Sono educati, responsabili e si impegnano a scuola e nelle loro attività, ma soprattutto perseverano nei loro sogni. Questo è ciò che vedono a casa”.

Il diamante da ben 30 carati scelto dal calciatore 40enne ha letteralmente scioccato la 31enne

La coppia è innamoratissima. Sul rapporto la Rodriguez dice: “Per me, si costruisce giorno dopo giorno. Abbiamo cinque figli, abbiamo messo al mondo la vita insieme e questo ci ha uniti in un modo difficile da spiegare. Il nostro amore non smette mai di crescere. E’ qualcosa che cambia, si adatta e si rafforza a ogni passo. Ciò che sentiamo in questo momento è vero e solido. È stato scelto, amato e onorato”.