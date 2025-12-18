"Non provo più niente in questa vita": una delle star di Mare Fuori denuncia il suo malessere e lascia i social

Artem Tkachuk, dopo settimane di silenzio, racconta il suo difficilissimo stato di salute mentale

Il 25enne ucraino svela: “13 giorni in una TSO in mezzo ai veri pazzi”

Un lungo post con cui dopo settimane di silenzio tira fuori tutto. Una delle star di Mare Fuori denuncia il suo malessere e lascia i social. Artem Tkachuk racconta il suo difficilissimo stato di salute mentale. “Non provo più niente in questa vita”, rivela.

Il 25enne ucraino racconta quel che è accaduto all’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dove è stato ricoverato. A settembre era stato accusato di aver danneggiato un macchinario e di essere addirittura stato fermato dai Carabinieri.

"Non chiedo scusa a nessuno e non devo dare spiegazioni a nessuno. Ho tanti traumi accumulati nella mia anima, già da piccolo, ora che sta esplodendo tutto dentro di me, la mia è una reazione a tutte le ipocrisie e sciacalli che mi hanno circondato fino ad ora. Nell'ambulatorio avevo solo stracciato la flebo dalle vene per uscire a fumare una sigaretta per calmarmi, e quando sono rientrato con calma mi hanno abbattuto come un elefante e mi sono svegliato per 13 giorni nel TSO in mezzo ai veri pazzi. Non è stata esposta nessuna denuncia perché non avevo rotto niente", sottolinea l’attore.

"Il mio carattere esplosivo fa paura o può sembrare folle - prosegue Artem - Ma vi assicuro che non ho mai fatto uso di sostanze perché sono cresciuto in un quartiere dove ho visto la gente morire lentamente davanti ai miei occhi. Al massimo mi bevo 1/2 barrette in solitudine”.

Annuncia di fare un percorso di analisi e di non voler più far parte del mondo dei social: “Voglio scomparire e dedicarmi al mio lavoro spirituale e mentale. Il 2026 è ricco di progetti, Natale lo festeggerò da solo perché non c'è una famiglia e a casa degli altri non mi va di stare. La stessa cosa vale per il Capodanno. Sto sereno e sto bene, tranne quando mi rompono il ca**o”.

Il messaggio finale è preoccupante: “Non provo più niente in questa vita, né dolore né freddo né niente… Manager fasulli e gente che mi ha sempre e solo usato per cash. Fot*etevi tutti. Ci rivedremo presto. Nfamoni”.