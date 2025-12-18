''Stavo per finire in coma'': Anna Moroni, la famosa cuoca tv, parla dell’operazione alla testa

A La Volta Buona svela i rischi corsi a seguito di una terribile caduta

A 86 anni il volto dell’ex programma della Clerici La Prova del Cuoco è ancora un portento tra i fornelli

Anna Moroni lo svela in tv, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. “Stavo per finire in coma”, confessa la famosa cuoca, volto celeberrimo de La Prova del Cuoco, il programma cult di Antonella Clerici, ora al timone di E’ sempre Mezzogiorno. L’86enne parla dell’operazione alla testa subita in passato.

Un vero portento tra i fornelli, conosciuta come la “regina delle nonne”, la Moroni è stata vittima di una terribile caduta. Inizialmente, però, tutto pareva risolvibile in breve tempo. “Ero andata a un supermercato vicino casa, mentre passavo dall'ingresso però si sono chiuse le porte e sono caduta. Mi ero fatta un piccolo bozzetto alla testa, allora avevo chiamato il medico ma lui mi aveva rassicurata. Mi ha detto che se non avevo nausea e mal di testa non dovevo fare niente”, racconta.

Purtroppo Anna è andata peggiorando, vittima di continui giramenti di testa e stanchezza progressiva. Il dottore, allertato e preoccupato quando lei, le ha così prescritto una risonanza magnetica. "Sono andata a farla la mattina dopo e alle 18 mi hanno operata, avevo un ematoma. Stavo per finire in coma…”, confessa.

"Sono stata in terapia intensiva per una notte, dopo due giorni sono tornata a casa e ho cominciato subito a cucinare", sottolinea, rassicurando i suoi tantissimi fan. La chef conclude con un monito: “Soprattutto per le persone che hanno la mia età, quando cadete andate subito al Pronto Soccorso”.