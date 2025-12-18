''Confermo'': l’addetto stampa di Emanuele Filiberto di Savoia ufficializza, tra il principe e Adriana Abascal è finita

Stando ai gossip lei avrebbe desiderato sulla testa “una tiara principesca”, ma il 53enne non vorrebbe divorziare

La 55enne infuriata aveva annunciato la rottura sui social per poi cancellare immediatamente il post

Non ci sono più dubbi. L’addetto stampa di Emanuele Filiberto di Savoia, nonché suo amico, Filippo Bruno di Tornaforte, ufficializza. “Confermo”, dice a Oggi. Tra il principe 53enne e Adriana Abascal è finita.

“Sì, confermo la notizia che si è diffusa attraverso i social: il principe Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal hanno deciso di proseguire la propria vita separati. Non è una tragedia. Si tratta di una decisione di due persone adulte e responsabili. Non c’è nulla di male se la loro storia d’amore ha avuto uno stop”, dice l’uomo al settimanale.

I gossip che arrivano dalla cerchia dei due svelano alcuni particolari. Secondo alcuni l’ex modella messicana si sarebbe infuriata perché Emanuele Filiberto non avrebbe accettato di pubblicizzare un marchio di stivali di proprietà proprio di Adriana. Ma non è tutto, stando ad altri lei avrebbe voluto sulla sua testa “una tiara principesca”. Avrebbe desiderato, quindi, sposare il principe. Ma, così si dice, Emanuele Filiberto non avrebbe alcuna intenzione di divorziare dall’ex Clotilde Coureau, 56 anni, da cui ha avuto Vittoria e Luisa, 21 e 19 anni.

“Non saprei dire se possano ricucire. Tutto può essere. Sono questioni personali”, aggiunge Bruno di Tornaforte. Era stata proprio la Abascal, forse in un impeto di rabbia ad annunciare la rottura col sangue blu in un post sui social. Poi, pentita, aveva subito cancellato: troppo tardi. I media si erano già scatenati. E ora, a distanza di alcuni giorni, il crack parrebbe essere definitivo.