L’imprenditore 75enne racconta i suoi successi imprenditoriali a Chi, si apre anche sul privato

Ha appena aperto un ristorante di lusso a Dubai, Lion The Sun e non si ferma qui

Guarda avanti e gode dei suoi successi lavorativi e imprenditoriali. Flavio Briatore ha poco tempo per l’amore, lo confida a Chi. Al settimanale svela qual è il suo “sogno di una vita”, parla dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci e del loro ‘gioiello’, Nathan Falco, 15 anni. “Mio figlio è sul podio”, sottolinea il 75enne.

''Mio figlio è sul podio'': Flavio Briatore svela qual è il suo ''sogno di una vita'' e parla dell’ex Gregoraci

Ha appena aperto un ristorante di lusso all’interno del Mandarin Oriental di Dubai, Lion The Sun, prosegue a lanciare Crazy Pizza in tutto il pianeta ed è rientrato in Formula 1 come executive advisor per il team Alpine, ex Renault. Briatore ha idee vincenti di cui va molto orgoglioso e, soprattutto, non si ferma mai. Quando gli si domanda se abbia posto per un nuovo batticuore, rivela: “Mio figlio è sul podio, per adesso c’è un podio solo con il primo posto”.

Il 75enne non cerca un nuovo amore: sta bene con la showgirl 45enne e il loro Nathan Falco

Flavio va col pensiero a Elisabetta e aggiunge: “E poi c’è sempre un bel rapporto con la mamma di mio figlio, stiamo bene tutti e tre”. Immediatamente chiarisce: “Ma, in questo momento, sa, è molto difficile avere relazioni, quando fai la vota che faccio. Sto bene così, c’è un amore più grande che è mio figlio. Sta crescendo molto bene, sono molto orgoglioso di lui e spero che, appena potrà, venga a lavorare con me”. Flavio conclude: "E’ il mio sogno di una vita”.