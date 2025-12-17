''Prima voglio avere casa e lavoro stabile'': Samira Lui frena sulle nozze con il fidanzato Luigi Punzo

Niente matrimonio imminente per la 27enne e il ragazzo con cui convive a Milano

Samira Lui frena sulle nozze con il fidanzato Luigi Punzo. “Prima voglio avere una casa e un lavoro stabile”, dice la 27enne a Chi, che la mette in copertina. Stando ad alcune indiscrezioni di Diva e Donna pareva che i fiori d’arancio col ragazzo suo coetaneo fossero imminenti: il settimanale aveva svelato che sarebbe stato proprio Gerry Scotti a farle da testimone, che affianca a La Ruota della Fortuna. A quanto pare non è così.

L’ex gieffina vip e Punzo, recentemente insieme a Roma a un evento di Erika Morgera, si sono conosciuti nel 2019 a Formentera. I due convivono a Milano. “Ho avuto la possibilità di incontrare l'amore e capire che cos'è veramente con lui. Parlo di un amore maturo, che è cresciuto poco alla volta. Prima sono arrivati la simpatia, la stima, il rispetto. Ho apprezzato quello mi faceva stare bene di lui, come il fatto di poter tornare a casa e trovare una persona che ti strappa un sorriso. Poi, arriva il momento in cui capisci che non è amicizia, che provi emozioni diverse, e ti accorgi di esserti innamorata”, spiega la Lui.

Prima lei ha avuto, precisa, “una vita”, ma sempre sotto il “controllo da parte di mia mamma che non voleva uomini in casa. Nessun ragazzo si è mai fermato a dormire da me”. Quando le si domanda se le nozze sono alle porte, Samira non ha alcun dubbio: “Prima voglio avere una casa, un lavoro stabile, poi penserò al matrimonio e ai figli. Sono abbastanza precisa, mi piace programmare, anche se poi, nella vita, bisogna accogliere quello che viene quando succede”.