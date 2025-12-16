''Fattene una ragione'': Adele Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo, è diventata maggiorenne

La terzogenita della produttrice e opinionista tv 51enne ha compiuto 18 anni

Il 15 dicembre il compleanno, ma al momento nessun party: la mamma era in tv al GF

“Oggi 18 anni ma per me sempre la mia piccolina. Ps: Fattene una ragione”, scrive la mamma. E’ un 15 dicembre indimenticabile: Adele Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo, è diventata maggiorenne. Sul social arrivano le dediche della produttrice e opinionista tv, del fratello e del compagno della 51enne, Angelo Madonia.

Al momento nessun party. Sonia in serata è stata occupatissima con la semifinale del Grande Fratello, in onda in diretta tv su Canale 5 fino a tarda notte. I festeggiamenti, che sicuramente arriveranno, forse sono rimandati nel weekend. Adele, terzogenita di Sonia, nelle sue Storie posta tutti gli auguri degli amici e, chiaramente anche quelli arrivati dalla sua famiglia. Mancano le parole del famosissimo padre 64enne, che però è ‘allergico’ ai social e che sicuramente l’avrà abbracciata in privato.

“Tu sei fantastica. Non dimenticarlo mai”, le sottolinea la Bruganelli, che è anche genitore di Silvia, 22 anni, e Davide, 21. Sonia condivide anche uno spiritoso video di Adele bambina e ironizza tenera: “Se il buongiorno si vede dal mattino…”.

“18 anni. Sembrava ieri quando litigavamo dalla mattina alla sera e facevamo a gara a chi faceva più scherzi all’altro. Ti amo piccoletta”, le fa sapere il fratellone. Pure Madonia, entrato ormai in pianta stabile nella famiglia di Sonia, le fa sentire il suo enorme affetto: “Tanti auguri Ade, ti voglio tanto bene”.

Sonia e Paolo con i loro 3 figli: Silvia, 22 anni, Davide, 21, e Adele, 18, ora tutti cresciutelli

La ragazza collabora con la Peparini Academy, dove studia a Roma: ama recitare e ballare e desidera avere una carriera tutta sua nel mondo dello spettacolo, ma lontana al momento da quelladei genitori. E’ una vera artista.