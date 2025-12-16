Milena Miconi festeggia i 54 anni in montagna insieme alle amiche vip: ecco chi c’era

L’attrice e showgirl si ritrova davanti a una torta a forma di M a Canazei

Tutte la celebrano e le portano i loro doni all’Union Hotel, dove alloggiano

Qualche giorno ad alta quota con le perone più intime. Milena Miconi festeggia i 54 anni in montagna insieme alle amiche vip, che sono partite con lei per divertirsi sulla neve a Canazei. L’attrice e showgirl il 15 dicembre, giorno del suo compleanno, spegne le candeline con loro davanti a una mega torta millefoglie a forma di M.

Milena Miconi festeggia i 54 anni in montagna insieme alle amiche vip

Milena, che le intime chiamano affettuosamente Milly, riceve anche bellissimi doni. Non se lo aspetta. A cena, appena arriva, parte l’applauso di Matilde Brandi, lì allo Union Hotel sulle Dolomiti insieme al compagno Francesco Tafanelli e alle sue gemelle Aurora e Sofia, 19 anni. Al tavolo c’è pure Carmen Russo con la sua Maria, 12 anni.

La Miconi è in vacanza insieme alla sua famiglia: ci sono il marito Mauro Graiani e sicuramente la secondogenita Agnese, 16 anni. Nelle Storie condivise non si scorge Sofia, la primogenita 23enne, ma potrebbe far parte dell’allegra comitiva.

L’attrice e showgirl si ritrova davanti a una torta a forma di M a Canazei

Dagli amici, tra i quali tagga anche Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei, assenti per motivi di lavoro, riceve una borsa, una sciarpona e paraorecchie color panna. Ringrazia tutti e assapora ogni istante del relax che vive poco prima delle festività ormai alle porte.