''Mi rasarono la testa'': al GF Giulia Saponariu racconta tra le lacrime il rapimento di cui fu vittima a 3 anni

Lo fa durante la semifinale, prima ne aveva solo accennato nella Casa, con gli altri inquilini. Al GF Giulia Saponariu racconta tra le lacrime il rapimento di cui fu vittima a 3 anni. “Mi rasarono la testa”, svela. L’episodio traumatico le ha causato ferite profonde. Il suo racconto choc è toccante.

“Avevo tre anni e abitavo in un palazzo dove giocavo sempre con una ragazza di 14 anni, vestita di fucsia - svela la 20enne visibilmente emozionata - Io giocavo con il suo monopattino, mia mamma mi diceva di stare attenta perché era più grande”.

Quell’adolescente un giorno propone a Giulia di provare ad andare in bicicletta, la porta così in un vicolo angusto. “Poi mi sento trascinare dentro un furgone bianco”, confessa. Era molto piccola, la studentessa e modella ricorda solo frammenti del fattaccio terribile. “Mi hanno rasato i capelli. Mi sono risvegliata in un benzinaio abbandonato, ricordo solo le urla”, confida ancora commossa.

E’ scomparsa per due ore, due ore di terribile agonia per lei e i suoi genitori. La Saponariu si analizza in diretta tv e chiarisce: “Non mi ha ferita sul momento, ma crescendo. Le mie ansie e le mie paure nascono da lì. Ho paura a uscire da sola, fino a 11 anni avevo paura a dormire da sola”. Della mamma e il papà rivela: “I miei genitori mi sono sempre stati accanto, ma di questo episodio non ne parliamo. Mia mamma ha un senso di colpa assurdo. E’ bastato un minuto per perdermi di vista e io non riesco a parlarne con lei”.