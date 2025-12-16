Nelle Storie della coppia arriva una tenera immagine a tre per celebrare la neonata

I due sono grati alla vita per aver avuto il loro regalo più bello

Ieri, 15 dicembre, è stata una giornata importantissima per loro. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano i 2 mesi di Clara Isabel. La 35enne svela: “A volte ancora non credo che lei è tra noi”. Nelle Storie della coppia arriva una tenera immagine a tre per celebrare la neonata.

''A volte ancora non credo che lei è tra noi'': Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano i 2 mesi di Clara Isabel

“Buenos dias a todos - scrive l’argentina, facendosi vedere mentre si trucca - Oggi Clarita fa 2 mesi di vita, due mesi meravigliosi, a volte non ci credo ancora che lei è qua tra noi. Ringrazio la vita costantemente per questo regalo”.

Chechu chiarisce: “La mia giornata è iniziata da un bel po’… Come ben sapete una neonata richiede l’attenzione della mamma continuamente e costantemente, ma oggi fa due mesi e volevo condividere questo momento con voi mentre cerco di coprire le mie occhiaie”.

L'argentina 35enne nonostante la stanchezza è davvero entusiasta di essere mamma

Nonostante un po’ di stanchezza si faccia sentire, la Rodriguez e il marito 33enne sono genitori entusiasti. In tv hanno rivelato che sognano presto un nuovo bebè. “Secondo me va fatto in tempi rapidi […] Il tempo di riprendersi un attimo poi…”, ha sottolineato Nacho a Verissimo. “Ho bisogno di dare le giuste attenzioni a ognuno, quindi se lo facciamo subito subito, poi povera Clarita…”, ha detto Ceci.