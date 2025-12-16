“Insieme stiamo poco perché lui lavora tantissimo”, svela sul 27enne

“Abbiamo un rapporto molto fisico, ci addormentiamo abbracciati”, confida ancora il 60enne

Alessandro Gassmann si racconta nel podcast di Gianluca Gazzoli. The BSMT. Parla della sua lunga carriera, iniziata come figlio d’arte del grande Vittorio e non solo. Parla pure del figlio Leo, tra i Big a Sanremo 2026. “Nessuno credeva che avrebbe vinto”, rivela, tornando con la memoria al trionfo del 27enne a Sanremo Giovani nel 2020 con il brano “Vai bene così”.

''Nessuno credeva avrebbe vinto'': Alessandro Gassmann parla del figlio Leo a Sanremo 2026 tra i Big

“Insieme io e Leo stiamo poco perché lui lavora tantissimo, però a pranzo viene da noi, a Natale stiamo sempre insieme, andiamo a sciare. Abbiamo un rapporto molto fisico, ci abbracciamo tanto, ci addormentiamo abbracciati, è un figlio fantastico, è un ragazzo gentile con tutti, d'animo proprio. A lui piace far stare bene le persone”, racconta il 60enne di Leo, avuto dalla moglie Sabrina Knaflitz.

Il 60enne è molto orgoglioso del 27enne

Alessandro quando pensa al suo ragazzo si gonfia il petto fiero. “Senza dirci niente ha fatto i provini di X Factor, poi Sanremo ha vinto tra i giovani, e ora fa l'attore, insomma fa un sacco di cose - spiega ancora - Quando ha fatto Sanremo io non mi sono tenuto per la gioia, ero in albergo a Napoli, dove stavamo girando I Bastardi di Pizzofalcone, e mi hanno sentito tutti: nessuno credeva che avrebbe vinto, quindi è stato bellissimo”.

Sul social l'attore dedica un post al ragazzo

Gassmann dedica a Leo anche un post sul social, proprio in riferimento alla sua partecipazione al prossimo Festival di Carlo Conti. “Rimani così amore mio. Gentile, con tutti, umile, generoso, impegnato a migliorare, pulito, forte. I forti sono gentili con chi non lo è, sono gentili. Sei il mio più grande successo… insomma sapete per chi tiferò a Sanremo. Spacca tutto e divertiti”, scrive.