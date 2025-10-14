Cecilia Rodriguez ha tagliato per sbaglio 'tutti i fiori' a casa del padre di Ignazio Moser col decespugliatore: ''Le ho detto che non è il suo mestiere''

Francesco Moser oggi, 14 ottobre, è stato ospite della Balivo a ‘La Volta Buona’

Qui ha parlato del rapporto con la nuora Cecilia Rodriguez

Ha raccontato un episodio avvenuto quando Cecilia e Ignazio si erano trasferiti a Trento

Una volta la 35enne argentina ha ‘tagliato tutti i fiori’ della sua casa per sbaglio

Francesco Moser, padre di Ignazio, ha raccontato cos’ha combinato una volta Cecilia Rodriguez nella sua tenuta a Trento con il decespugliatore.

L’ex ciclista, 74 anni, è stato ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” insieme alla compagna Maria Mosole (58).

Qui ha parlato del suo rapporto con la nuora (Cecilia, che sta per partorire, ha sposato Ignazio nel 2024). Ha fatto sapere di averci convissuto per diversi mesi durante il periodo del lockdown dovuto al Covid.

Francesco Moser, 74 anni, ospite de 'La Volta Buona' con la compagna Maria Mosole, 58

“Il periodo che siamo stati parecchio assieme è stato il periodo del Covid. Il giorno in cui si è deciso che ci avrebbero chiusi tutti a casa, non mi hanno detto niente (Ignazio e Cecilia, ndr) e sono arrivati la notte a Trento. Siamo stati lì due o tre mesi”, ha ricordato.

La famiglia si è dedicata a fare diversi lavoretti visto che tanto altro non si poteva fare: “Abbiamo la proprietà grande e abbiamo approfittato per fare tanti lavori. Abbiamo cambiato l’impianto di irrigazione. Li ho fatti lavorare un po’, anche Cecilia”.

Screenshot

Quindi il racconto di quello che è successo quando la Rodriguez, 35 anni, ha voluto provare ad occuparsi del giardinaggio.

“Cecilia un giorno ha voluto provare a usare il decespugliatore (fa una faccia un po’ perplessa, ndr)… insomma, le ho detto: ‘Non è il tuo mestiere’”, ha affermato.

A questo punto è intervenuta la compagna Maria: “Perché gli ha tagliato tutti i fiori…”.

Cecilia Rodriguez, 35 anni, in una foto insieme al suocero Francesco Moser e al compagno Ignazio, 33

In studio si sono sentite diverse risatine, inclusa quella della conduttrice, molto divertita dal racconto.

Moser ha proseguito: “C’era una pianta fuori casa e l’ha tagliata perché credeva fosse erbaccia, invece era un fiore particolare”.

Per fortuna sembra si tratti di un fiore che dopo un po’ ricresce…