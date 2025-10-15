''Britney osservava i nostri figli che dormivano con un coltello in mano'': l’ex marito della Spears fa un racconto davvero inquietante

L’ex ballerino ed ex marito della reginetta del pop ha pubblicato un memoir

Il New York Times riporta alcuni estratti, tra cui un passaggio molto inquietante

Kevin Federline ha affermato che Brit osservava i loro figli dormire con un coltello in mano

E’ un racconto davvero inquietante quello fatto da Kevin Federline sull’ex moglie Britney Spears nel suo memoir dal titolo ‘You Thought You Knew’, in uscita a breve negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dal ‘New York Times’, Federline sostiene che la popstar avrebbe più volte osservato i loro figli mentre dormivano tenendo un coltello in mano.

“I ragazzi si svegliavano a volte nel cuore della notte e la trovavano in piedi sulla soglia, in silenzio, a osservarli dormire - ‘Ah, ma sei sveglio?’ - con un coltello in mano”, scrive Federline. “Poi si voltava e se ne andava senza dare spiegazioni”.

Kevin Federline, oggi 47 anni, e Britney Spears, oggi 43, ai tempi del loro amore nel 2006

Federline, oggi 47enne, è stato sposato con la cantante dal 2004 al 2007. La coppia ha avuto due figli, Sean Preston, 20 anni, e Jayden James, 19. Tra loro c’è stata una lunga e difficile battaglia per la custodia dei ragazzi.

Per ora nessuno dall’entourage della Spears ha rilasciato un commento su questa storia.

Nel corso degli anni il rapporto tra Britney, che è stata una delle pop star più famose del mondo e che oggi ha 43 anni, e i suoi figli è stato piuttosto complicato. La cantante ha però condiviso su Instagram una foto con Jayden lo scorso giugno, parlando della sua maternità come di “un sogno che si è avverato”.

Britney col figlio Jayden a giugno

In un’intervista concessa al Daily Mail nel 2022, Jayden aveva espresso la speranza di poter ricostruire il legame con la madre dopo aver vissuto insieme al padre per la maggior parte della sua vita. “Penso al cento per cento che il nostro rapporto possa essere aggiustato”, aveva detto il ragazzo. “Ci vorrà solo molto tempo e impegno. Voglio solo che stia meglio mentalmente. Quando starà meglio, voglio davvero rivederla”.

Jayden aveva anche raccontato che il fratello aveva chiesto alla madre “di non pubblicare le sue foto sui social”, ma che lei lo avrebbe fatto comunque.

In passato Federline aveva spiegato che i figli avevano “deciso autonomamente” di non partecipare al matrimonio della cantante con Sam Asghari nel giugno 2022. Il matrimonio è poi terminato con il divorzio appena l’anno successivo.

La Spears aveva reagito a quelle interviste con un lungo messaggio su Instagram. “Mi rattrista sapere che il mio ex marito ha scelto di parlare del rapporto tra me e i miei figli... Come tutti sanno, crescere ragazzi adolescenti non è mai facile per nessuno. Mi preoccupa che la ragione sia il mio Instagram. Era molto prima di Instagram... Ho dato loro tutto… Solo una parola: DOLOROSO”.

Una recente immagine di Britney postata sui social, dove appare spesso mentre balla, di sovente in costume

Nel suo libro Federline ha espresso anche preoccupazione per la salute mentale dell’ex compagna e per la sua situazione attuale, suonando l’allarme. “È diventato impossibile fingere che vada tutto bene. Dal mio punto di vista, il tempo sta per scadere, e ci stiamo avvicinando all’undicesima ora”, scrive. “Succederà qualcosa di brutto se le cose non cambiano, e la mia più grande paura è che resteranno i nostri figli a raccogliere i pezzi”.