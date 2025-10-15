L’ex gieffino di origini israeliane Jonathan Kashanian in lacrime dopo la tregua a Gaza, lo accusano di recitare: la replica

Il 44enne, volto tv ed ex concorrente del reality, ha origini ebraiche e molti cari in Israele

Negli ultimi anni ha molto sofferto per la complicatissima situazione in Medio Oriente

Dopo la tregua siglata tra Hamas e Israele, è scoppiato in lacrime in un video social

L’ex gieffino di origini israeliane Jonathan Kashanian, che vive a Milano, è scoppiato in lacrime in un video social registrato dopo la pace siglata in Medio Oriente tra lo stato d’Israele e i terroristi di Hamas.

Il 44enne, noto per aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello nel 2004, ma anche per aver preso parte come opinionista a diverse trasmissioni tv, ha infatti voluto celebrare l’importante traguardo condividendo la sua gioia con i follower di Instagram.

Jonathan Kashanian, 44 anni, con le lacrime agli occhi commenta la tregua firmata in Medio Oriente

Il 13 ottobre, sotto la mediazione statunitense, Hamas ha rilasciato gli ultimi 20 ostaggi viventi e consegnato le spoglie di 4 ostaggi deceduti, mentre in Egitto si è tenuto un summit a Sharm el-Sheikh per la firma del primo accordo di tregua e pace fra le parti.

“Finalmente è finita, perché non ce la facevo più”, ha affermato Jonathan nella clip pubblicata.

Dopo oltre due anni di conflitto, non ha trattenuto la commozione

“Basta, basta”, continua.

I suoi occhi sono carichi di pianto, riesce a stento a comunicare.

Qualcuno però lo ha accusato di essere un “attore” e di aver pianto nel video “per moda”.

Lui ha quindi replicato e spiegato: “C’è un dettaglio. Io condivido tutto con voi. E’ stata una giornata molto emozionante per me. Stavo facendo un video, per tre volte stavo piangendo mentre lo facevo e l’ho bloccato. Alla quarta ho detto: perché devo bloccarlo? Se sto piangendo davvero, faccio un post in cui sto piangendo”.

“Veramente ero distrutto, la sera avevo gli occhi gonfi”, ha sottolineato.

All’indomani della strage del 7 ottobre 2023, Jonathan - molto legato a diversi volti noti dello spettacolo, tra cui Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker - aveva espresso tutta la sua preoccupazione e paura per la situazione nel Paese d’origine della sua famiglia e dove vivono tanti suoi cari.

“Mia sorella vive in Israele con la mia famiglia. La prima cosa che ho fatto quando è scoppiato il conflitto è stata contattarla. Dovete sapere che chi vive in Israele, e lo dico con un po’ di cinismo, è abituato alla notizia che stanno bombardando. È quasi all’ordine del giorno”, aveva spiegato.