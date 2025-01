''Medicazioni e fisioterapia soprattutto per la mobilità delle mani'': Cecilia Rodriguez spiega come sta il padre a 41 giorni dall'incidente

La 34enne, mentre è a fare colore e messa in piega dal parrucchiere, risponde alle domande dei follower

Cecilia Rodriguez risponde alle domande dei follower mentre è dal parrucchiere a Milano a fare il colore e la messa in piega. In molti le domandano di Gustavo. La 34enne spiega come sta il padre a 41 giorni dall’incidente. Lo scorso 3 gennaio il 65enne ha lasciato l’ospedale Niguarda dopo ben 29 giorni di ricovero. “Medicazioni e fisioterapia soprattutto per la mobilità delle mani”, rivela la modella e influencer.

“Il mio papà sta molto bene. Ovviamente continua con tutte le cure, con tutte le sue medicazioni, con la fisioterapia soprattutto per la mobilità delle mani, ma sta bene. Sono molto contenta. Siamo tutti molto più sereni in famiglia”, sottolinea Chechu. Poi condivide un’altra foto in cui è con Gustavo nel giorno delle nozze col marito Ignazio Moser, a giugno scorso in Toscana, e scrive: “La cosa più bella di questo 2025? Che il mio papà sia fuori pericolo”.

L’argentino ha fatto vivere ora di puro terrore alla sua famiglia. Il 5 dicembre è rimasto vittima di un grave incidente in un capannone di Gallarate, in provincia di Varese. Coinvolto in un incendio scoppiato all’improvviso, Gustavo ha riportato ustioni sul 10 per cento del corpo e intossicazione da fumo. I medici avevano immediatamente fatto sapere: “Il paziente non è in pericolo di vita, dal momento che le fiamme non hanno danneggiato organi vitali”. Alcuni testimoni che avevano assistito alla tragedia avevano svelato: “E’ corso fuori dall'edificio urlando con testa e arti avvolti dalle fiamme”.