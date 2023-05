Cesare Cremonini rivela qual è il suo ''pensiero fisso'' senza giri di parole e lascia tutti a bocca aperta…

Il cantante 43enne, ora legato a Giorgia Cardinaletti, fa l’inaspettata confessione

Cesare Cremonini, ora legato a Giorgia Cardinaletti, volto del Tg1, così raccontano gossip ormai insistenti, rivela, spiazzando tutti, qual è il suo “pensiero fisso”. Senza giri di parole, lasciando tutti a bocca aperta, a Vanity Fair confessa la sua ossessione. “La fi*a”, ammette il cantante 43enne.

In formissima, Cremonini spiega che non è stato suo padre, dietologo di professione, a metterlo a ‘stecchetto’ per fargli perdere peso. “Un suo collega”, chiarisce. Ma, riferendosi al genitore, precisa: “Però lui mi dice da anni di ‘rientrare’ nel mio corpo. Sa, mi piace mangiare”. Inevitabilmente arriva la domanda su quale sia l’altro suo ‘pensiero fisso’, un’ossessione. “La parola ossessione mi piace molto, soprattutto per un motivo…”, svela col sorriso sul volto. E confida quello a cui sta pensando. “La fi*a. Sono sicuro che anche il grande Bob Dylan l’abbia avuta in mente più di quanto sembri. La musica, e l’arte in genere, è quasi sempre legata alla voglia di piacere alle donne”.

Cesare sorprende. Giorgia è avvertita, anche se pare che la 36enne l’abbia proprio conquistato. Il settimanale Chi scrive: “Oramai Cesare Cremonini e la conduttrice Giorgia Cardinaletti non si nascondono più. A Bologna lei è di casa e il cantante l’ha presentata agli amici più intimi, svelando intenzioni serie. Molto serie”.